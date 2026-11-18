Reorganizarea administrativ-teritorială a României revine în dezbatere: comasarea comunelor mici, reducerea numărului de județe și cifra de populație pe care se calculează reforma. Discutăm ce ar însemna aceste schimbări pentru Iași și pentru Moldova, la aproape 60 de ani de la ultima reorganizare, din 1968. Interlocutor: Eduard Boz, consilier local PNL Iași, director executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași #Contrapunct #EVZ #reformaadministrativă #comasareacomunelor #reorganizareteritorială #administrațielocală #Iași #Moldova #Romania #HaiRomania