Zilele trecute, o ştire s-a rostogolit pe mai multe canale media. Cum că la Ministerul Mediului, cineva ar fi propus o soluţie năstruşnică pentru rezolvarea problemelor urşilor în România. Să li se pună prezervative masculilor. De prin vizuinile lor au sărit imediat nu urşii, ci tot felul de postaci care au început să scheaune, fiecare pe limba lui, că este vorba despre o dezinformare.

Un fals grosolan. Că, de fapt, era vorba despre cu totul altceva. Despre contracepţie la urşi.