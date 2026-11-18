În vara anului 1930, naționala de fotbal a României traversa Oceanul Atlantic la bordul vaporului „Conte Verde”, alături de trofeul Jules Rimet, pentru a participa la primul Campionat Mondial din istorie, în Uruguay. Descoperă peripețiile călătoriei de la Genova la Montevideo, glumele jucătorilor de pe punte și povestea primei victorii mondiale a României (3-1 cu Peru).

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