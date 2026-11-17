HAI România! România, la un pas de faliment în 1996. Ce variante avea noua administrație







România se afla într-o situație financiară extrem de gravă la finalul anului 1996, imediat după schimbarea puterii, susține Cătălin Harnagea. Invitat în emisiunea „Contrapunct”, fostul director al Serviciului de Informații Externe a povestit că noua administrație a fost informată de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, că țara se afla în incapacitate de plată și că rezerva Băncii Naționale ajunsese la doar 540 de milioane de dolari.

Harnagea a spus că situația era atât de gravă încât una dintre variantele luate în calcul era intrarea într-un mecanism asemănător administrării fiscale, în timp ce cealaltă presupunea apelarea la instituțiile financiare internaționale.

„România e în faliment.” Sigur nu s-a putut spune asta. Și am primit vizita guvernatorului Mugur Isărescu, care, în seara respectivă, ne-a spus că România este în incapacitate de plată, că rezerva Băncii Naționale are doar 540 de milioane de dolari. Gândește-te că, în decembrie ’89, rezerva era de 1,2 miliarde”, a declarat Cătălin Harnagea.

Potrivit lui Harnagea, noua administrație trebuia să ia într-un timp foarte scurt o decizie privind modul în care urma să fie gestionată situația financiară.

„Trebuia să decidem într-un timp foarte scurt ce facem mai departe cu țara. Intrăm în administrație fiscală, cum a intrat Bulgaria câteva luni mai târziu, sau încercăm să discutăm cu tot felul de organizații financiare internaționale, să ne păsuiască, să ne gireze, să ne garanteze?”, a spus acesta.

Harnagea a subliniat că România nu beneficia atunci de mecanismele de sprijin de care dispune în prezent.

„Situația era mult mai dramatică decât acum, fiindcă atunci nu aveam nicio plasă de siguranță. Adică nu aveam Uniunea Europeană, nu aveam parteneriate strategice, nu aveam programe finanțate de tot felul de state”, a afirmat fostul consilier prezidențial.

Cătălin Harnagea a vorbit și despre măsurile care au urmat, inclusiv despre închiderile de mine, uzine și fabrici, explicând că acestea au fost asociate ulterior cu intervenția Fondului Monetar Internațional.

„Toți s-au referit la nenorocirile care au urmat: închideri de mine, închideri de uzine, de fabrici. Dar erau, cum să spun, nu erau alte alegeri. Adică nimeni n-a făcut-o pentru că, în sfârșit, erau și alte soluții. Nu, cealaltă soluție era și mai îngrozitoare”, a spus Harnagea.

Acesta a explicat că alternativa ar fi presupus un scenariu apropiat de insolvență.

„Era să declarăm o monedă, nu știu, dolarul sau marca, așa cum a făcut Bulgaria, și să stăm în administrare fiscală, exact ca o firmă care dă faliment, când intră în insolvență”, a afirmat el.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe a spus că situația era dificil de comunicat populației, în condițiile în care schimbarea politică fusese susținută de un val puternic de așteptări.

„Cu fluxul popular și cu, hai să spunem, o putere pozitivă pe care ți-o dădeau oamenii, nu puteai să vii să le spui: «Am aflat acum două sau trei zile că trebuie să intrăm în faliment»”, a declarat acesta.

Fostul consilier prezidențial a revenit apoi la nivelul rezervelor BNR, comparând situația de la începutul mandatului cu cea de la finalul celor patru ani.

„Dan, ți-am dat exemplul acela: rezerva Băncii Naționale, care acum este de zeci de miliarde, atunci era de 540 de milioane. Vreau să spun că, după acești patru ani, în 2001, rezerva ajunsese la 4,9 miliarde”, a spus Harnagea.

Potrivit acestuia, creșterea rezervei a venit în contextul reducerii unor cheltuieli și al opririi anumitor activități industriale.

„Doar prin oprirea anumitor industrii și reducerea cheltuielilor pe care le făceau”, a afirmat acesta.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe a comparat situația de atunci cu problemele economice actuale și a pus accentul pe nivelul cheltuielilor statului.

„Seamănă foarte mult cu ce se întâmplă acum, să știi. Fiindcă degeaba aduci tu credite în plus și aduci afaceri, dacă tu ai cheltuielile tot la fel, cu angajați, cu mii de companii de stat, cu tot felul de aiureli”, a spus acesta.

Harnagea a insistat că reducerea cheltuielilor reprezintă, în opinia sa, elementul esențial.

„E același lucru. Adică, până nu-ți reduci cheltuielile, nu faci nimic”, a declarat Cătălin Harnagea.