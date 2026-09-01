Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au ajuns la 64,865 miliarde de euro la 31 august 2026, în creștere cu 1,635 miliarde de euro față de luna precedentă, când se situau la 63,230 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de banca centrală.

Majorarea rezervei valutare a fost determinată de intrări de 4,487 miliarde de euro în cursul lunii august. Printre acestea s-au numărat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, inclusiv prefinanțarea în valoare de aproximativ 2,500 miliarde de euro din împrumutul SAFE acordat de Comisia Europeană, precum și alimentarea contului Comisiei Europene.

În aceeași perioadă, din rezerva valutară au ieșit 2,852 miliarde de euro.

O parte importantă a ieșirilor a fost reprezentată de plățile pentru rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută. Acestea au însumat aproximativ 1,468 miliarde de euro.

La calcularea ieșirilor au intrat și modificările rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, precum și alte plăți efectuate în cursul lunii.

Rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone la sfârșitul lunii august.

Pe fondul evoluției prețurilor internaționale ale aurului, valoarea acestei rezerve a ajuns la 12,762 miliarde de euro.

Rezervele internaționale ale României, formate din valute și aur, au totalizat 77,627 miliarde de euro la 31 august 2026.

Comparativ cu sfârșitul lunii iulie, când nivelul rezervelor internaționale era de 74,972 miliarde de euro, valoarea acestora a crescut cu 2,655 miliarde de euro.

În luna septembrie 2026 sunt programate plăți în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, în valoare totală de aproximativ 2,684 miliarde de euro.