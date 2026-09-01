România a ajuns la finalul perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar profesorul Dan Voiculescu susține că modul în care au fost gestionate fondurile europene evidențiază probleme profunde ale administrației publice.

Într-o analiză apărută pe blogul său, Dan Voiculescu arată că România a avut la dispoziție inițial 29,2 miliarde de euro prin PNRR, bani proveniți atât din granturi nerambursabile, cât și din împrumuturi. În urma renegocierilor succesive, valoarea totală a planului a fost diminuată la aproximativ 20 de miliarde de euro, iar până în prezent România a încasat mai puțin de 13 miliarde de euro.

„Statul român a pierdut ireversibil 10 miliarde de euro!”, atrage atenția profesorul Dan Voiculescu.

Acesta consideră că responsabilitatea pentru această situație nu poate fi atribuită unui singur partid sau unei anumite guvernări. În perioada în care fondurile PNRR au putut fi accesate, România a trecut prin șase guverne, formate în formule politice diferite.

În opinia sa, problema trebuie privită dincolo de disputele politice și indică deficiențe structurale ale administrației publice.

„Pierderea celor 10 miliarde, precum și semnul de întrebare major referitor la accesarea celorlalte sume încă disponibile sunt dovezi incontestabile ale unei administrații ineficiente, confuze, incompetente, care se autosabotează constant”, afirmă Dan Voiculescu.

Printre problemele invocate se află modul în care sunt pregătite unele licitații, dificultățile administrației de a reacționa la schimbările din economia de piață și ceea ce autorul numește „supracontractare”. Potrivit acestuia, instituțiile publice ajung să își asume mai multe proiecte decât pot implementa în mod realist, raportat la personalul, competențele și timpul de care dispun.

Dan Voiculescu susține că simpla identificare a unui responsabil și sancționarea acestuia nu ar rezolva deficiențele sistemului. În schimb, consideră necesară o evaluare amplă și apolitică a modului în care funcționează administrația, urmată de eliminarea blocajelor legislative și administrative.

În analiza sa, acesta pledează și pentru mecanisme care să reducă efectele incompetenței administrative, ale lipsei de responsabilitate și ale politizării excesive a funcțiilor publice.

Miza, afirmă profesorul, depășește recuperarea fondurilor europene pierdute și ține de capacitatea României de a utiliza eficient resursele disponibile pentru dezvoltare și de a-și consolida poziția în Uniunea Europeană.

„Dacă nu ne luăm în serios responsabilitatea față de propriul destin, ne va fi cu adevărat imposibil să fim respectați, prosperi, români și europeni demni, parteneri egali, nu rude sărace”, concluzionează Dan Voiculescu.

Termenul pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor prevăzute în PNRR a fost 31 august 2026. Cererile finale de plată mai pot fi transmise până la 30 septembrie, în timp ce plățile efectuate de Comisia Europeană pot continua până la finalul acestui an.

În analiza sa, profesorul Dan Voiculescu face și o trecere în revistă a modului în care România a ajuns la situația actuală și enumeră principalele probleme pe care le consideră responsabile pentru pierderea unei părți importante din finanțarea europeană.