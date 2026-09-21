Republica Moldova a raportat 39 de încălcări ale spațiului său aerian de la începutul anului 2026, mai mult decât dublu față de cele 17 înregistrate pe tot parcursul anului trecut. Președinta Maia Sandu susține că incidentele provocate de drone reprezintă o problemă regională și afectează inclusiv România.

Maia Sandu a declarat, într-o conferință de presă susținută luni, că Republica Moldova trebuie să își continue eforturile pentru modernizarea capacităților de apărare. Ea a arătat că tehnologia dronelor se dezvoltă rapid, iar interceptarea unor astfel de aparate reprezintă o provocare inclusiv pentru state cu armate mult mai bine echipate.

„ Ar fi bine să vorbească și despre cine anume pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Problema dronelor rusești este una regională, acestea cad în țările baltice, Polonia, România”, a spus președinta Republicii Moldova.

Și România a raportat o creștere a numărului de incidente în 2026. În luna august, Ministerul Apărării Naționale anunța 25 de pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian românesc de la începutul anului, iar trei aparate fuseseră doborâte până la acel moment.

Întrebată dacă incidentele din ultimele săptămâni ar putea face parte dintr-o acțiune îndreptată în mod deliberat împotriva Republicii Moldova, Maia Sandu a spus că autoritățile nu pot stabili cu certitudine scopul fiecărei drone.

Președinta a arătat însă că traiectoria unor aparate poate alimenta ipoteza unei acțiuni de intimidare, nu doar a unei devieri accidentale.

„Oricare ar fi motivul, concluzia rămâne aceeași: avem o țară agresor care încalcă spațiul nostru aerian și care pune în pericol viața cetățenilor și infrastructura Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului făcuse declarații similare și la începutul lunii septembrie, când a spus că dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova pun în pericol viața oamenilor.

Maia Sandu a explicat că strategia Republicii Moldova are două direcții principale: detectarea dronelor și neutralizarea acestora.

Chișinăul alocă fonduri proprii și încearcă să obțină finanțări externe nerambursabile pentru modernizarea sistemelor de supraveghere a spațiului aerian. Capacitățile existente nu sunt însă suficiente, chiar dacă sistemele de detectare au fost îmbunătățite, potrivit președintei.

Sandu a subliniat că nu există un singur echipament care să poată rezolva problema. Dronele pot zbura la altitudini diferite și pot necesita mijloace distincte pentru detectare și neutralizare, astfel că sistemul de apărare trebuie construit pe mai multe niveluri.

Tehnologia utilizată de drone evoluează, de asemenea, rapid. Noile modele pot fi adaptate pentru a evita sistemele defensive dezvoltate pentru versiunile anterioare.

Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova va continua colaborarea cu statele vecine pentru dezvoltarea cât mai rapidă a unor capacități care să ofere o protecție mai bună a spațiului aerian și a populației.

„Astăzi riscurile sunt reale”, a avertizat președinta, susținând că modernizarea armatei și măsurile pentru protejarea populației nu ar trebui transformate într-o dispută politică.