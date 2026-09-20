Costurile ridicate ale gazelor naturale și energiei electrice reprezintă o provocare nu doar pentru consumatorii casnici din Republica Moldova, ci și pentru companii și pentru climatul investițional. Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, atrage atenția asupra efectelor pe care prețurile la resursele energetice le pot avea asupra economiei.

Potrivit lui Flenchea, impactul majorării costurilor energetice asupra mediului de afaceri nu este discutat suficient în spațiul public, deși energia reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor pentru numeroase companii.

Fostul vicepremier a explicat că gazele naturale sunt utilizate într-o gamă largă de activități economice, de la încălzirea spațiilor de birouri până la funcționarea unor unități de producție. În acest context, scumpirea energiei se reflectă direct în costurile suportate de întreprinderi.

„Prețurile ridicate înseamnă că și mediul de afaceri are de suferit, iar costurile cresc”, a declarat Flenchea.

El a subliniat că firmele se află în situația de a găsi soluții pentru a acoperi cheltuielile suplimentare. Unele ar putea transfera o parte din costuri către consumatori, prin majorarea prețurilor, în timp ce altele s-ar putea confrunta cu reducerea activității sau chiar cu riscul de a-și închide afacerile.

Flenchea a pus în discuție și efectele acestor evoluții asupra creșterii economice din 2026. „Câte procente din creșterea economică va pierde economia națională în 2026 din cauza creșterii prețurilor la energie? Nimeni nu spune nimic”, a afirmat el.

Potrivit fostului viceprim-ministru, costurile energetice trebuie luate în calcul și atunci când este evaluat climatul investițional. Un investitor analizează atât nivelul taxelor, cât și prețul energiei și siguranța alimentării.

În acest sens, Flenchea a menționat și eventualele întreruperi ale furnizării energiei electrice, care pot genera pierderi suplimentare pentru companii și economie. El consideră că efectele unei zile de întrerupere masivă a alimentării cu energie ar trebui cuantificate atunci când sunt evaluate politicile energetice.

Astfel, securitatea energetică nu ține doar de facturile populației, ci și de capacitatea economiei de a atrage investiții, de a susține producția și de a menține ritmul de creștere economică.