Încă o alertă de drone în Republica Moldova

Polițiștii din Republica Moldova, din raioanele Orhei și Călărași desfășoară verificări după ce mai mulți locuitori au sesizat autoritățile cu privire la apariția pe cer a unor obiecte sau lumini suspecte, posibil drone.

Cazurile au fost raportate în cursul nopții, iar oamenii legii din Republica Moldova au intervenit imediat pentru a verifica informațiile primite.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, prima sesizare a fost înregistrată în jurul orei 01:50. Un locuitor al satului Berezlogi, raionul Orhei, a anunțat poliția după ce a observat pe cer un obiect zburător care semăna cu o dronă.

La aproximativ zece minute distanță, polițiștii din Călărași au primit o altă sesizare. În jurul orei 02:00, un locuitor al satului Dereneu a relatat că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de ceea ce a perceput drept o explozie.

În urma apelurilor, echipajele de poliție s-au deplasat în zonele indicate și au început verificările. Oamenii legii au cercetat inclusiv terenurile aflate în extravilanul localităților menționate, pentru a identifica eventuale urme care să confirme prăbușirea unui obiect sau producerea unei explozii la sol.

Până la finalizarea verificărilor preliminare, polițiștii nu au identificat fragmente de drone, urme de impact sau incendii care să confirme că un obiect s-ar fi prăbușit la sol. De asemenea, nu au fost găsite indicii care să demonstreze producerea unei explozii în zonele verificate.

Autoritățile continuă însă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce au observat localnicii și care au fost circumstanțele incidentelor semnalate în cele două raioane.

Poliția le recomandă cetățenilor să manifeste prudență în cazul în care observă pe cer obiecte zburătoare suspecte sau identifică la sol obiecte despre care există suspiciunea că ar putea proveni dintr-un aparat de zbor.

În astfel de situații, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie și să nu atingă obiectele găsite. Orice informație relevantă trebuie comunicată de urgență la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, pentru ca autoritățile să poată interveni și verifica situația în condiții de siguranță.