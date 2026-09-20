Rusia susține că apărarea antiaeriană a doborât 131 de drone ucrainene care se apropiau de Moscova, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor publicate de autoritățile ruse și preluate de The Kyiv Independent.

Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a raportat succesiv noi interceptări și a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele unde au căzut fragmente.

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 septembrie 2026, în timp ce în Rusia se desfășoară alegerile parlamentare pentru Duma de Stat, programate în perioada 18-20 septembrie. Autoritățile ruse au raportat în ultimele zile mai multe atacuri cu drone asupra unor regiuni aflate la distanță de frontul din Ucraina.

Din mesajele primarului Moscovei, Serghei Sobianin, numărul dronelor distruse în timp ce se apropiau de capitală a ajuns la 131.

Într-un mesaj publicat ulterior pe canalul său oficial, Sobianin a anunțat că alte 21 de drone au fost distruse. Primarul a precizat că echipele de intervenție rapidă lucrau în zonele în care au fost găsite fragmente provenite de la drone. Anterior, el anunțase un bilanț de 110 drone interceptate.

Informațiile privind numărul de drone provin din declarațiile autorităților ruse și nu au fost confirmate independent. Nici Kievul nu a revendicat, în informațiile disponibile la momentul publicării, atacul asupra Moscovei.

Atacul din noaptea de duminică a venit după ce Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în intervalul 8:00-20:00, ora locală, din 19 septembrie, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 288 de drone ucrainene.

Potrivit Moscovei, dronele au fost doborâte în mai multe regiuni, printre care Belgorod, Kursk, Briansk, Kaluga, Oriol, Tula, Reazan, Nijni Novgorod și Vladimir. Ministerul a inclus în bilanț și regiunea Moscovei, Crimeea ocupată și zone din Marea Neagră.

Separat, autoritățile ruse au raportat restricții temporare de operare pe unele aeroporturi, inclusiv la Saratov, în contextul atacurilor cu drone.

Seria de atacuri cu drone are loc în timpul scrutinului parlamentar din Rusia, care se desfășoară timp de trei zile, între 18 și 20 septembrie. Este primul scrutin pentru Duma de Stat organizat de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

UKRAINIAN DRONES ARE MASSIVELY ATTACKING THE MOSCOW OBLAST NOW 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/sg02GSfgAn — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 20, 2026

Reuters a relatat că autoritățile ruse au raportat, de asemenea, atacuri informatice asupra sistemelor de vot și a unor linii de comunicații, inclusiv asupra sistemului de vot online din Moscova. Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina de încercări de a perturba alegerile, fără să prezinte dovezi publice pentru această acuzație.

Schimburile de atacuri aeriene au devenit o componentă importantă a războiului dintre Rusia și Ucraina. În ultimele zile, Moscova a raportat mai multe valuri de drone ucrainene asupra unor regiuni aflate departe de linia frontului.

Pe 19 septembrie, Rusia a susținut că 344 de drone ucrainene au fost doborâte într-o perioadă de 24 de ore deasupra a 16 regiuni și a Mării Negre, potrivit Kyiv Independent. Ucraina nu a comentat imediat aceste informații.

În paralel, Ucraina a raportat atacuri rusești masive cu drone și rachete. Institutul pentru Studiul Războiului a consemnat că, în noaptea de 18 spre 19 septembrie, forțele ruse au lansat două rachete Zircon și 174 de drone de diferite tipuri asupra Ucrainei. Forțele ucrainene au afirmat că au doborât 141 de ținte aeriene.

Bilanțul de 131 de drone doborâte în apropierea Moscovei reprezintă o estimare bazată pe comunicările succesive ale autorităților ruse și pe calculul agenției TASS. Nu există, deocamdată, o confirmare independentă a numărului și nici o revendicare oficială a atacului din partea Ucrainei.

Incidentul se înscrie într-o serie de atacuri cu drone raportate în Rusia în timp ce țara organizează alegerile parlamentare, iar luptele și atacurile aeriene dintre cele două state continuă.