Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Cu doi ani înainte ca rachetele israeliene să lovească baza aeriană Abu al-Duhur, Recep Tayyip Erdoğan rostise, în octombrie 2024, o propoziție pe care majoritatea comentatorilor occidentali au tratat-o drept retorică electorală: „următoarea țintă a Israelului va fi Turcia”. Șase săptămâni mai târziu, regimul Assad se prăbușea, iar profeția lui Erdoğan înceta să mai fie o figură de stil și devenea, treptat, o ipoteză de lucru pentru planificatorii militari de la Ankara și de la Tel Aviv deopotrivă.

Atacul din 18 august 2026 asupra bazei aflate la aproximativ 80 de kilometri de granița turcă — vizitată cu câteva ore înainte de o delegație militară turcă venită să evalueze lucrările de reabilitare — nu a fost, așadar, un incident izolat, ci punctul în care o rivalitate diplomatică veche de un deceniu a căpătat, în sfârșit, o dimensiune propriu-zis militară.

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