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Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe PipereaRadu Preda și Gheorghe Piperea. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene ar putea influența fondurile europene disponibile pentru România în următorii ani. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a discutat despre această situație în podcastul „Picătura de business”, realizat de Radu Preda.

România ar putea pierde zeci de miliarde de euro din viitorul buget al UE. Ce spune Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea susține că România, în calitate de stat beneficiar, ar putea fi afectată dacă bugetul multianual al Uniunii Europene va fi mai mic decât propunerea inițială.

„Dacă se reduce de la 2 trilioane la 1,4 trilioane acest buget, în proporție corespunzătoare se va reduce și suma care este alocată României”, a declarat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul a vorbit despre o estimare potrivit căreia România ar putea avea la dispoziție între 65 și 73 de miliarde de euro în următorii șapte ani, în funcție de forma finală a viitorului buget european.

„Deocamdată este estimată la 65-73 de miliarde de euro. Dacă apare o astfel de reducere, dacă calculez eu bine, este undeva la 30%, deci practic o treime”, a spus Piperea.

fonduri europene

fonduri europene. Sursa foto: Freepik

Potrivit calculelor prezentate de acesta în emisiune, o astfel de mutare ar putea duce suma destinată României spre 40-45 de miliarde de euro.

„Din 65 de miliarde noi o să mai primim doar 40-45 de miliarde pe șapte ani”, a afirmat europarlamentarul.

Ce ar putea urma

Radu Preda a ridicat și problema capacității României de a atrage bani europeni.

„Suntem capabili să le absorbim și pe asta, că și aici e o discuție”, a spus moderatorul.

Piperea a susținut că, dincolo de capacitatea de absorbție, existența fondurilor europene reprezintă pentru România o sursă importantă de finanțare pentru proiectele publice.

„Măcar ai speranța că ai acolo, uite, au în magazie o grămadă de bani, doar trebuie să pun mâna pe ei”, a declarat acesta.

Fondurile europene ale României, afectate de viitorul buget al UE

În discuție a fost abordată și condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Europarlamentarul a susținut că o asemenea legătură poate avea consecințe financiare pentru statele membre.

„Nu mai suntem stat de drept, nu mai avem fonduri”, a spus europarlamentarul, referindu-se la posibilitatea condiționării finanțărilor europene.

Viitorul buget al UE este încă subiect de negociere, iar forma finală a alocărilor pentru fiecare stat membru va depinde de rezultatul acestor negocieri.

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