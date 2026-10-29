Actrița americană Jennifer Lawrence a confirmat că a apelat la o intervenție estetică la nivelul sânilor și a vorbit deschis despre dorința de a-și menține aspectul fizic după ce a devenit mamă a doi copii. Declarațiile au apărut într-un interviu publicat de revista americană The Cut pe 27 octombrie 2026, în care vedeta a prezentat și noua sa marcă de produse pentru îngrijirea părului, Mes.

Apariția actriței în pictorialul publicației a atras atenția pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au afirmat că aceasta arată diferit față de imaginile cu care erau obișnuiți. În timp ce o parte dintre comentatori și-au exprimat surprinderea, alții au apreciat sinceritatea vedetei și au susținut că alegerile privind propriul corp îi aparțin.

În interviul acordat publicației The Cut, Jennifer Lawrence a confirmat că a făcut o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor, după cele două sarcini. Potrivit relatării publicate de revistă, actrița își dorea această schimbare de mai mult timp, iar experiența maternității a contribuit la decizia sa.

Într-un profil publicat de The New Yorker în octombrie 2025, Lawrence explicase că organismul său a reacționat diferit după cele două nașteri. Dacă după prima sarcină corpul revenise în mare parte la forma anterioară, după cea de-a doua schimbările au fost mai pronunțate.

Actrița a vorbit și despre legătura dintre imaginea personală și viața de familie. „Vreau să fiu o mamă sexy”, a declarat Lawrence, explicând că își dorește să arate îngrijit chiar și atunci când își începe ziua fără să aibă timp pentru pregătiri elaborate.

Vedeta este căsătorită cu Cooke Maroney, iar cei doi au împreună doi băieți.

Jennifer Lawrence a abordat și subiectul altor proceduri estetice. Într-un interviu anterior pentru The New Yorker, publicat în 2025, actrița a fost întrebată dacă a făcut deja un lifting facial. Ea a negat că ar fi trecut printr-o asemenea intervenție, dar a glumit că ar putea lua în calcul una în viitor.

Lawrence a vorbit, de asemenea, despre utilizarea unor tratamente cosmetice, inclusiv Botox în cantități reduse. A explicat că trebuie să-și păstreze mobilitatea feței pentru rolurile cinematografice și că evită anumite proceduri dacă efectele lor devin prea vizibile pe cameră.

În același context, actrița a menționat că este curioasă în privința unor intervenții care modifică volumul obrajilor, însă a recunoscut că vizibilitatea schimbărilor ar putea reprezenta un motiv de reținere.

După publicarea pictorialului, mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au comentat aspectul fizic al actriței. Unii au afirmat că nu ar fi recunoscut-o fără explicațiile care însoțeau fotografiile, iar alții s-au întrebat dacă imaginile au fost retușate.

Au existat și reacții favorabile. Unii admiratori au apreciat felul în care arată Lawrence, în timp ce alții au subliniat că aceasta are dreptul să decidă ce schimbări dorește să facă în privința propriei înfățișări.

Comentariile online nu reprezintă însă dovezi privind existența unor intervenții suplimentare. Deși Lawrence a discutat deschis despre procedurile pe care le-a făcut sau le ia în calcul, speculațiile utilizatorilor referitoare la alte modificări ale feței nu au fost confirmate de actriță.

Interviul a coincis cu lansarea Mes, marca de produse pentru îngrijirea părului dezvoltată de Jennifer Lawrence împreună cu specialista în biotehnologie Jasmina Aganovic și compania acesteia, Arcaea.

Gama lansată pe 27 octombrie include trei produse: o mască reparatoare, un ser pentru rearanjarea coafurii și un spray pentru volum. Potrivit prezentării din The Cut, dezvoltarea produselor a pornit de la experiențele actriței cu deteriorarea părului în timpul filmărilor și de la interesul său pentru formule care să reducă nevoia de coafare intensă.

Pentru Lawrence, proiectul reprezintă o activitate antreprenorială distinctă de cariera cinematografică. Lansarea mărcii a adus-o în centrul atenției și dincolo de rolurile sale, într-un moment în care discuțiile despre imaginea personală și alegerile estetice au devenit o parte importantă a interviurilor acordate de vedete.