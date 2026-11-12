Serialul „The Age of Innocence” („Vârsta inocenței”), inspirat de romanul celebru al scriitoarei Edith Wharton, va avea premiera pe Netflix pe 18 februarie, cu toate cele opt episoade disponibile din prima zi, potrivit Netflix Tadoom.

Producția readuce pe ecran New Yorkul anilor 1870 și urmărește povestea unui triunghi amoros în care sentimentele se lovesc de regulile stricte ale înaltei societăți.

În distribuția principală se află Camila Morrone, în rolul lui Ellen Olenska, Kristine Froseth, care o interpretează pe May Welland, și Ben Radcliffe, în rolul lui Newland Archer.

Povestea explorează conflictul dintre iubire, libertatea individuală și obligațiile sociale, într-o perioadă în care reputația și convențiile familiei puteau influența decisiv destinul unei persoane.

Acțiunea se desfășoară în cercurile privilegiate ale New Yorkului din anii 1870. Newland Archer este un avocat provenit dintr-o familie respectată, care tocmai și-a logodit viața cu May Welland, o tânără educată să respecte regulile și valorile clasei din care face parte.

Planurile lui sunt însă date peste cap de apariția lui Ellen Olenska, verișoara lui May. Aceasta revine în societatea newyorkeză după destrămarea căsniciei cu un nobil polonez și își dorește divorțul, o decizie care provoacă controverse într-o lume în care reputația femeilor era atent supravegheată.

Newland o cunoaște pe Ellen încă din copilărie, însă reîntâlnirea lor schimbă natura relației. El ajunge să fie atras de femeia care reprezintă libertatea și independența pe care nu le poate găsi în propria lume.

Potrivit prezentării realizate de Netflix, povestea urmărește alegerea dintre dorințele personale și responsabilitățile impuse de familie și societate.

Serialul este scris și coordonat de Emma Frost, cunoscută pentru producții istorice precum The White Queen, The White Princess și The Spanish Princess.

Frost semnează scenariile tuturor celor opt episoade și este producător executiv. Regia este asigurată de Shannon Murphy, Lisa Brühlmann și Natalia Leite.

Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, pe 10 noiembrie 2026, Emma Frost a explicat că și-a dorit să ofere mai mult spațiu celor trei personaje principale. În opinia sa, May și Ellen nu trebuie privite exclusiv prin perspectiva lui Newland, ci ca două femei cu propriile dorințe, motivații și conflicte.

Noua adaptare introduce și elemente mai îndrăznețe decât versiunea literară publicată în 1920. Frost a declarat că a descoperit două finaluri alternative scrise de Edith Wharton, care conțineau pasaje cu caracter sexual explicit. Aceste texte au influențat direcția creativă a serialului.

Cele trei roluri principale sunt interpretate de:

Camila Morrone – Ellen Olenska;

Kristine Froseth – May Welland;

Ben Radcliffe – Newland Archer.

Distribuția îi mai include pe Margo Martindale, Fiona Glascott, Belinda Bromilow, Emma Shipp, Hayley Mills și John Light.

Fotografiile publicate de Netflix oferă primele imagini din producție și surprind decorurile elegante, costumele de epocă și atmosfera saloanelor frecventate de aristocrația newyorkeză.

Publicat în 1920, romanul „The Age of Innocence” este una dintre cele mai cunoscute opere ale scriitoarei americane Edith Wharton.

Cartea a intrat în istorie după ce autoarea a devenit prima femeie care a câștigat Premiul Pulitzer pentru ficțiune, distincție acordată în 1921.

Povestea a mai fost adaptată pentru cinematografie. Cea mai cunoscută versiune este filmul realizat de Martin Scorsese în 1993, cu Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer și Winona Ryder în rolurile principale. Producția a primit cinci nominalizări la Premiile Oscar și a câștigat trofeul pentru cele mai bune costume.

Premiera: 18 februarie 2027

Netflix va publica toate cele opt episoade ale miniseriei în aceeași zi, astfel încât spectatorii vor putea urmări povestea integral, fără să aștepte lansarea săptămânală a episoadelor.

Prin această adaptare, platforma readuce în atenție universul literar al lui Edith Wharton și o poveste despre iubire, libertate și constrângerile sociale, plasată într-una dintre cele mai recognoscibile perioade ale istoriei americane.