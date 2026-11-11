Prințesa de Wales, Catherine Middleton, a oferit noi detalii despre experiența recuperării după cancer, într-un interviu rar publicat miercuri, 11 noiembrie 2026, în revista britanică Country Life, potrivit Daily Express. În dialogul cu scriitorul Robert Macfarlane, Kate a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut, despre importanța naturii în procesul de vindecare și despre felul în care a învățat să accepte că recuperarea nu se desfășoară întotdeauna în linie dreaptă.

Interviul apare într-un număr special al revistei, editat de Prințul William, și reprezintă una dintre rarele ocazii în care prințesa vorbește deschis despre impactul bolii asupra vieții sale. Kate a explicat că natura a devenit pentru ea un refugiu în perioada recuperării și că timpul petrecut în aer liber a ajutat-o să își regăsească echilibrul.

Declarațiile sale readuc în atenție o etapă personală despre care prințesa a vorbit cu prudență în ultimii ani. Ea a subliniat că vindecarea presupune răbdare și că perioadele de odihnă sunt la fel de importante ca momentele de progres.

Una dintre cele mai relevante mărturisiri din interviu se referă la explicațiile pe care Kate le-a primit în spital în timpul tratamentului.

„Mi s-a spus la spital că recuperarea mea nu va fi liniară. Vor fi zile bune și zile rele și va dura timp”, a declarat Prințesa de Wales, potrivit revistei Country Life.

Ea a făcut o paralelă între procesul de vindecare și ritmurile naturii, unde perioadele de repaus și regenerare sunt necesare pentru dezvoltare.

„Ne arată că perioadele de odihnă, reflecție și reînnoire sunt la fel de importante ca momentele de creștere”, a explicat Kate.

Mesajul reflectă modul în care prințesa privește recuperarea după o boală gravă. Dincolo de dificultățile fizice, experiența a determinat-o să acorde mai multă atenție echilibrului interior și relației dintre sănătatea fizică și cea emoțională.

Este important de precizat că interviul nu anunță o nouă problemă medicală și nici o schimbare a diagnosticului. Kate anunțase în ianuarie 2025 că se află în remisie, după tratamentul oncologic urmat la Royal Marsden Hospital din Londra.

În conversația cu Robert Macfarlane, autor cunoscut pentru cărțile sale despre peisaje și relația oamenilor cu mediul natural, Kate a explicat de ce timpul petrecut în natură a avut o semnificație aparte în perioada recuperării.

Prințesa a descris natura drept un spațiu în care nu simte presiunea de a demonstra ceva și în care își poate acorda timp pentru sine.

„Nu ne cere nimic. Nu ne judecă și nu se așteaptă să performăm. Pur și simplu ne permite să fim. A fost cu adevărat sanctuarul meu și un loc spre care mi-am dorit instinctiv să mă îndrept”, a mărturisit aceasta.

Kate a vorbit și despre legătura dintre starea fizică, cea mentală și echilibrul interior. Potrivit prințesei, natura i-a oferit posibilitatea de a se reconecta cu propriul corp și cu propriile emoții.

Ea consideră că oamenii pot găsi în mediul natural o perspectivă diferită asupra problemelor personale, mai ales în perioadele marcate de incertitudine.

Întrebată de Robert Macfarlane unde găsește speranța în momentele dificile, Kate a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat observând natura.

Prințesa a explicat că schimbările sunt inevitabile și că oamenii nu pot controla toate rezultatele, însă pot contribui prin gesturi mici și prin relațiile pe care le construiesc cu cei din jur.

„În ciuda provocărilor pe care viața ni le poate aduce, nu suntem singuri și suntem conectați la ceva mai mare decât noi înșine”, a spus ea.

Discuția a ajuns și la implicarea comunităților în protejarea mediului. Macfarlane a oferit exemplul voluntarilor care contribuie la curățarea râurilor și la refacerea ecosistemelor.

Kate a apreciat această formă de solidaritate și a subliniat că oamenii au nevoie să găsească activități prin care să se conecteze și să îi ajute pe ceilalți.

În acest context, prințesa a menționat organizația caritabilă Mind Over Mountains, care oferă sprijin pentru sănătatea mintală prin activități în natură, exerciții de mindfulness și întâlniri cu specialiști în domeniul bunăstării emoționale.

Interviul a inclus și reflecții despre copilăria prințesei și despre felul în care încearcă să le transmită propriilor copii apropierea de natură.

Kate și-a amintit că, în copilărie, obișnuia să se joace în pâraie, să culeagă mure și să exploreze împrejurimile. Aceste experiențe i-au oferit un sentiment de libertate pe care spune că îl regăsește mai greu în alte împrejurări.

Prințesa a explicat că încearcă să le ofere același tip de experiențe celor trei copii ai săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

„Încerc să le ofer libertatea de a explora, în loc să le spun permanent ce să vadă sau ce să gândească”, a declarat Kate.

Ea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de creșterea nivelului de anxietate în rândul copiilor și tinerilor, într-o perioadă în care tehnologia și mediul online ocupă tot mai mult loc în viața lor.

În opinia sa, contactul cu natura îi poate ajuta pe copii să își dezvolte curiozitatea, imaginația, creativitatea și sentimentul de apartenență.

Declarațiile din interviu vin după o vizită efectuată în septembrie 2026 la Royal Marsden Hospital din Londra, unitatea medicală în care prințesa a primit tratament pentru cancer.

Cu acea ocazie, Kate s-a întâlnit cu membri ai personalului medical și a discutat despre dezvoltarea unui nou centru dedicat stării de bine și recuperării pacienților oncologici. Ea a apreciat planurile spitalului, considerând că extinderea serviciilor de sprijin holistic poate avea un impact major asupra îngrijirii bolnavilor.

În iunie 2026, prințesa participase și la provocarea sportivă Three Peaks Challenge, în cadrul căreia a urcat cele mai înalte trei vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor în mai puțin de 24 de ore. Acțiunea a avut scop caritabil, fondurile fiind destinate Royal Marsden Cancer Charity.

Kate anunțase în ianuarie 2025 că boala se află în remisie, după ce urmase chimioterapie preventivă. Palatul nu a făcut public tipul de cancer diagnosticat.

Prin interviul acordat revistei Country Life, Prințesa de Wales a ales să vorbească despre o latură mai puțin vizibilă a experienței sale: timpul necesar pentru recuperare și importanța echilibrului emoțional.

Mărturisirile sale nu reprezintă un anunț medical nou, ci o perspectivă personală asupra modului în care a traversat perioada de după diagnostic și tratament. Kate a transmis că vindecarea presupune răbdare, acceptarea zilelor dificile și capacitatea de a găsi sprijin în lucrurile simple