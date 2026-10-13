Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au parte de o copilărie privilegiată, însă viața lor este influențată de numeroase reguli și tradiții ale monarhiei britanice. De la saluturile ceremoniale și hainele purtate la evenimentele oficiale până la călătoriile cu avionul și cadourile primite de la admiratori, cei trei copii ai prințului William și ai lui Kate Middleton învață de mici ce presupune statutul regal. În trecut, prințesa de Wales a povestit în podcastul „Happy Mum, Happy Baby” cât de important este pentru ea ca cei mici să petreacă timp în natură.

Unele obiceiuri datează din secolul al XIX-lea, în timp ce altele au fost introduse pentru a proteja membrii familiei regale. Cu toate acestea, părinții încearcă să le ofere copiilor o viață cât mai apropiată de cea a altor copii de vârsta lor.

Educația prințului George, a prințesei Charlotte și a prințului Louis începe de la vârste fragede, iar protocolul regal face parte din viața lor de zi cu zi. Potrivit revistei People, pregătirea pentru viitoarele responsabilități presupune familiarizarea cu regulile de comportament, aparițiile publice și tradițiile monarhiei.

În același timp, Kate Middleton încearcă să le ofere copiilor experiențe obișnuite. În februarie 2020, prințesa de Wales a povestit în podcastul „Happy Mum, Happy Baby” cât de important este pentru ea ca cei mici să petreacă timp în natură.

„Când eram copii, petreceam foarte mult timp afară, iar acesta este un lucru de care sunt cu adevărat pasionată”, a povestit prințesa de Wales, explicând că ar vrea ca George, Charlotte și Louis să își amintească plimbările pe plajă, joaca în apă și momentele petrecute alături de mama lor.

Chiar dacă William și Kate încearcă să le ofere o copilărie cât mai normală, anumite tradiții regale continuă să le influențeze viața.

Venirea pe lume a unui copil în familia regală britanică este marcată printr-un anunț oficial. Tradiția datează cel puțin din 1837, când informațiile despre nașterile regale erau afișate pe un șevalet auriu, amplasat în spatele porților Palatului Buckingham.

Anunțul rămâne expus timp de 24 de ore, iar obiceiul s-a păstrat și în epoca modernă, când vestea nașterii este transmisă și prin canalele oficiale de comunicare.

O altă tradiție cunoscută este prezentarea bebelușilor în fața presei, pe treptele aripii Lindo a Spitalului St. Mary din Londra. Prințesa Diana și actualul rege Charles al III-lea au respectat acest obicei după nașterea prinților William și Harry.

William și Kate au continuat tradiția după nașterea celor trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis.

Botezul reprezintă un moment important pentru familia regală britanică, având în vedere legătura istorică dintre monarhie și Biserica Angliei.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este folosirea unei rochii speciale de botez, al cărei model datează din 1841. Regina Victoria a comandat atunci veșmântul pentru fiica sa, prințesa Victoria, iar piesa a fost purtată ulterior de mai multe generații de copii regali.

Pentru a proteja obiectul istoric, regina Elisabeta a II-a a comandat o replică în 2004. De atunci, noua rochie este folosită la ceremoniile de botez ale copiilor din familia regală.

Copiii regali trebuie să învețe de timpuriu cum să se comporte la mesele formale și la evenimentele oficiale. Regulile includ saluturile ceremoniale, vestimentația potrivită și modul în care trebuie să vorbească în public.

Myka Meier, fondatoarea Beaumont Etiquette, explica pentru revista People, în 2018, că educația privind eticheta începe încă de când copiii sunt suficient de mari pentru a sta la masă.

„Pregătirea privind eticheta regală începe imediat ce copiii sunt suficient de mari pentru a sta la masă”, a explicat specialista, precizând că aceștia învață inclusiv să își controleze tonul vocii, să se îmbrace corespunzător și să execute saluturile ceremoniale.

Aceste reguli sunt importante mai ales la evenimentele publice, unde gesturile copiilor sunt urmărite atent de presă și de public.

Salutul ceremonial este una dintre tradițiile vizibile ale monarhiei britanice. În funcție de împrejurări, membrii familiei regale pot face o reverență sau o ușoară înclinare a capului în fața suveranului.

Prințesa Charlotte a atras atenția în decembrie 2019, când a făcut o reverență alături de mama sa, în timp ce mașina reginei Elisabeta a II-a trecea pe lângă ele, după slujba de Crăciun de la Sandringham.

Charlotte avea atunci numai patru ani. Momentul a arătat că cei mici sunt familiarizați cu protocolul regal încă din copilărie, chiar dacă deprinderea acestor obiceiuri se face treptat.

O altă regulă asociată familiei regale britanice privește siguranța persoanelor aflate în linia de succesiune la tron. Potrivit unei practici tradiționale, doi viitori monarhi ar trebui să evite să călătorească împreună cu avionul după ce unul dintre ei împlinește 12 ani, cu excepția situațiilor în care există o permisiune specială.

Scopul este ca un eventual accident să nu afecteze simultan mai multe persoane importante pentru succesiunea la tron.

Graham Laurie, fost pilot al regelui Charles al III-lea, a vorbit despre această regulă în podcastul „A Right Royal Podcast”, amintindu-și de perioada în care îl transporta pe prințul William.

„Trebuia să aibă un avion separat, iar noi puteam zbura toți patru împreună doar când erau mici și aveam permisiunea scrisă a Majestății Sale, regina Elisabeta”, a explicat fostul pilot.

Potrivit acestuia, după ce William a împlinit 12 ani, prințul a început să călătorească în mod obișnuit cu o aeronavă separată de cea folosită de ceilalți membri ai familiei.

Prințul George ocupă în prezent locul al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său. Nu este clar dacă această practică este aplicată în toate deplasările celor doi.

Vestimentația reprezintă un alt aspect influențat de tradițiile britanice. În familiile aristocratice, pantalonii scurți au fost considerați mult timp potriviți pentru băieții mici, inclusiv la evenimente oficiale.

Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, explica pentru People că băieții poartă în mod tradițional pantaloni scurți până în jurul vârstei de opt ani, obicei pe care îl descria drept unul profund englezesc.

Prințul George și prințul Louis au apărut în numeroase fotografii oficiale purtând pantaloni scurți. Totuși, această tradiție nu reprezintă o interdicție absolută privind pantalonii lungi.

La ceremonia Trooping the Colour din 2026, prințul Louis, care avea opt ani, a purtat pantaloni lungi, la fel ca fratele său mai mare.

Sărbătorile religioase ocupă un loc important în calendarul familiei regale britanice. De Crăciun, membrii familiei participă în mod tradițional la slujba de la Sandringham, după care îi salută pe oamenii veniți să îi întâmpine.

Prințul George și prințesa Charlotte au participat pentru prima dată la această apariție publică în 2019, când aveau șase, respectiv patru ani. Prințul Louis li s-a alăturat în 2022, la vârsta de patru ani.

Familia regală participă și la slujbele de Paște, iar copiii sunt obișnuiți treptat cu aceste evenimente și cu regulile de comportament pe care le presupun.

Florile, jucăriile și alte daruri oferite de public fac parte din numeroasele întâlniri ale familiei regale cu admiratorii. Cu toate acestea, nu toate cadourile pot fi acceptate și păstrate.

Politica familiei regale privind darurile stabilește condiții pentru obiectele primite de la persoane necunoscute. Printre cadourile care pot fi acceptate în anumite condiții se numără florile, produsele alimentare în cantități rezonabile, cărțile oferite de autori și obiectele cu valoare redusă.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul revistei People, printre criterii se numără și limita de 150 de lire sterline pentru anumite cadouri.

Aceste reguli urmăresc să evite primirea unor obiecte foarte scumpe sau a unor daruri care ar putea ridica probleme de protocol.

O tradiție mai puțin cunoscută îi obligă pe membrii familiei regale să fie pregătiți pentru situații neprevăzute în timpul călătoriilor. Astfel, aceștia trebuie să aibă în bagaje o ținută neagră, în eventualitatea în care ar fi nevoiți să participe la un eveniment de doliu.

Obiceiul este legat de un episod din 1952, când prințesa Elisabeta se afla într-o călătorie în Kenya alături de soțul său, prințul Philip. În timpul deplasării, ea a aflat că tatăl său, regele George al VI-lea, murise.

La întoarcerea în Marea Britanie, Elisabeta nu avea o ținută de doliu pregătită, astfel că o rochie neagră a trebuit să fie adusă la bordul avionului înainte de coborâre.

Lady Pamela Hicks, verișoara prințului Philip și fostă doamnă de onoare a reginei, a povestit într-un podcast cum a fost rezolvată situația.

De atunci, obiceiul de a avea o ținută neagră la îndemână a rămas o măsură de precauție pentru deplasările membrilor familiei regale.

În timp ce multe familii britanice deschid cadourile în dimineața zilei de 25 decembrie, familia regală păstrează o tradiție de origine germană și desface darurile în seara de Ajun.

Prințul Harry a descris obiceiul în cartea sa de memorii, „Spare”, explicând că tradiția a fost păstrată de-a lungul generațiilor.

„Potrivit obiceiului, la începutul serii, fiecare dintre noi își găsea locul și stătea în fața grămezii sale de cadouri”, a povestit Harry, amintindu-și că membrii familiei începeau să deschidă darurile aproape simultan.

Cadourile nu sunt întotdeauna luxoase. Uneori, membrii familiei aleg obiecte amuzante, menite să îi distreze pe cei prezenți.

Potrivit relatărilor, prințul Harry i-ar fi oferit cândva reginei Elisabeta a II-a un pește decorativ cântător, cunoscut sub numele de Big Mouth Billy Bass.

Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis beneficiază de numeroase privilegii, dar copilăria lor este influențată de tradiții care s-au transmis de-a lungul generațiilor.

De la saluturile ceremoniale și vestimentație până la călătorii, cadouri și participarea la slujbe religioase, regulile familiei regale fac parte din educația lor.

În același timp, prințul William și Kate Middleton încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile impuse de statutul lor și dorința de a le oferi copiilor o copilărie cât mai firească, cu joacă în aer liber, timp petrecut împreună și experiențe obișnuite.