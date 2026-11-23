România își consolidează prezența pe piața viticolă internațională prin includerea a sute de crame și mii de plantații de viță-de-vie într-o platformă digitală dedicată regiunilor producătoare de vin din întreaga lume. World Winery Map cuprinde deja 461 de crame și 3.786 de vii din țara noastră, oferind informații despre condițiile geografice, climatice și geologice în care sunt cultivate strugurii.

Potrivit datelor disponibile pe platformă, plantațiile viticole din România sunt situate, în medie, la o altitudine de 176 de metri. În perioada de vegetație a viței-de-vie, temperaturile înregistrate sunt cu 2,1 grade Celsius mai mici decât cele din podgoriile Toscanei, una dintre cele mai cunoscute zone viticole din Italia.

Aceste particularități geografice și climatice influențează dezvoltarea strugurilor, ritmul de maturare și caracteristicile vinurilor produse.

Prin intermediul platformei, viticultorii pot analiza diferențele dintre condițiile naturale din România și cele întâlnite în alte regiuni viticole consacrate. Informațiile pot fi folosite pentru evaluarea potențialului plantațiilor și identificarea caracteristicilor care diferențiază vinurile autohtone.

World Winery Map este o bază de date interactivă care adună informații despre podgoriile și cramele din numeroase țări. Proiectul oferă o imagine amplă asupra distribuției geografice a plantațiilor și a condițiilor în care este cultivată vița-de-vie.

Potrivit datelor platformei, baza internațională cuprinde:

4.307.699 de vii identificate la nivel mondial

103.795 de crame din 97 de țări

98.719 limite ale regiunilor și arealelor viticole

2.815 regiuni viticole oficiale, subregiuni și denumiri de origine

95.904 de locuri viticole cu denumire proprie

Pentru fiecare plantație sunt disponibile informații despre altitudine, înclinația terenului, orientarea față de soare și nivelul radiației solare.

Baza de date include și caracteristici ale solului, cantitățile de precipitații, temperaturile medii din sezonul de vegetație și indicatori utilizați în viticultură. Printre aceștia se numără indicele Huglin, care ajută la evaluarea resurselor termice disponibile pentru dezvoltarea viței-de-vie.

Matija Gavrilović, inițiatorul World Winery Map, a explicat că informațiile despre fiecare parcelă au fost obținute prin corelarea datelor topografice cu cele climatice.

„Pentru fiecare parcelă am extras coordonatele exacte și am calculat altitudinea, panta și expoziția cu ajutorul modelului topografic Copernicus GLO-30, apoi am adăugat datele climatice”, a explicat acesta.

În cazul plantațiilor întinse, analiza poate include până la 16 puncte de control. Astfel, altitudinea este prezentată sub forma unui interval, ceea ce permite o descriere mai detaliată a terenului.

Acolo unde există informații disponibile, platforma include și date despre vânt, precipitații, tipul solului și particularitățile geologice.

Informațiile au fost adunate din 38 de surse independente, dintre care 22 sunt registre oficiale de stat. Pentru România, delimitarea zonelor viticole are la bază Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1205/2018.

World Winery Map permite utilizatorilor să selecteze diferite regiuni viticole și să consulte indicatori precum altitudinea medie, precipitațiile, limitele geografice și indicele Winkler, utilizat pentru evaluarea condițiilor termice din perioada de vegetație.

Prin această funcționalitate, podgoriile românești pot fi analizate în raport cu regiuni cunoscute din Europa și din alte părți ale lumii.

Datele pot fi utile producătorilor atunci când aleg soiurile cultivate sau evaluează condițiile existente pe propriile plantații. De asemenea, informațiile pot reprezenta un punct de referință pentru cercetători, oenologi și investitori interesați de dezvoltarea sectorului viticol.

Pe lângă informațiile tehnice, platforma include instrumente destinate promovării cramelor și dezvoltării turismului vitivinicol.

Utilizatorii pot găsi producătorii aflați în apropiere și pot obține indicații pentru a ajunge la sediile sau punctele de vizitare ale acestora.

Cramele din România își pot revendica gratuit profilurile deja existente pe World Winery Map. Ulterior, proprietarii pot completa sau modifica informațiile despre programul de vizitare, sălile de degustare și soiurile cultivate.

Totodată, producătorii de vinuri au posibilitatea să asocieze parcelele viticole cu profilurile cramelor, contribuind astfel la îmbunătățirea informațiilor disponibile.