Județul Ilfov ar putea fi inclus administrativ în București, dacă reforma teritorială va duce la o reorganizare a Capitalei. Ideea îi aparține europarlamentarului PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială, care a explicat că susține această variantă în nume personal.

Întrebat cum ar trebui organizată Capitala în viitor, separat de Ilfov sau împreună cu județul vecin, europarlamentarul PSD a optat pentru integrarea celor două unități administrative.

„Ca opinie personală, Ilfovul în București”, a declarat Benea.

Acesta a explicat că situația Bucureștiului seamănă cu cea a municipiilor reședință de județ, în jurul cărora s-au dezvoltat localități care funcționează deja ca zone suburbane.

În acest context, Benea a dat exemplul orașului Voluntari, din județul Ilfov.

„E ca un municipiu reședință de județ cu comune periurbane, dar care nu mai sunt comune de mult. Voluntariul nu e comună, nu?”, a explicat europarlamentarul.

Propunerea lui Dragoș Benea vizează nu doar Capitala, ci și relația administrativă dintre municipiile reședință de județ și localitățile din apropierea acestora.

Europarlamentarul consideră că localitățile periurbane ar trebui integrate în structura administrativă a marilor municipii.

„Ca și la municipiile reședință de județ, comunele să facă parte din viitorul corp al municipiilor reședință de județ”, a declarat acesta.

În opinia europarlamentarului PSD, delimitările administrative existente pot crea dificultăți în coordonarea serviciilor publice dintre orașe și localitățile învecinate.

Acesta a explicat că transportul în comun și salubrizarea sunt printre serviciile afectate de lipsa unei coordonări unitare între administrațiile locale.

„Realitatea este că municipiile reședință de județ prestează servicii de transport în comun, de salubrizare, mai eficiente sau mai puțin eficiente, tocmai pentru că au existat discontinuități pe lanțul de decizie cu primarii și consiliile locale din zonele metropolitane”, a explicat Benea.

Potrivit acestuia, o organizare administrativă comună ar putea facilita gestionarea transportului public și a celorlalte servicii furnizate locuitorilor din marile orașe și din localitățile apropiate.