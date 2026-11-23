Moartea fulgerătoare – și intrigantă – a marelui sportiv Dudu Georgescu înseamnă, pentru generația mea, un moment bun de a spune: ”pe vremea mea, chiar aveam fotbal!”

Pentru generațiile mai tinere, trofeul ”Gheata de Aur” este ceva îndepărtat, precum Oscarul sau Grammy, dar, în anii 1970-1980, la București au ajuns patru astfel de trofee, din care două îi aparțin celui dispărut acum. Asta în condițiile în care, cu o pauză de cinci ani, trofeul celui mai bun marcator se acordă din 1968! Ceilalți doi câștigători au fost Rodion Cămătaru și Dorin Mateuț.

Redau mai jos, momentul în care, în 1975, Georgescu a adus în țară râvnitul trofeu. E genul de știre, dacă-mi permiteți un joc de cuvinte, pe care încă mulți ani de acum încolo nu o veți mai citi la noi în țară având la început scris: ”ieri dimineață”.

(Sportul din 27 septembrie 1975 – organ de presă al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport/C.N.E.F.S.)

Ieri dimineaţă, un băiat înalt, chipeş, într-un costum albastru de catifea, şi-a făcut apariţia la sediul C.N.E.F.S., purtînd sub braţ o cutie, tot albastră, în care se afla o gheată de fotbal, poleită toată, cu un strat subţire de aur.

Vestita ”Soulier d’or”(,”Gheata de aur”), care răsplăteşte pe cel mai eficace fotbalist continental, se află deci la Bucureşti în posesia internaţionalului nostru Dudu Georgescu, atacant al clubului Dinamo şi al echipei naţionale de fotbal.

Într-o clipă vestea a făcut ocolul etajelor şi iată-l pe Dudu asaltat din toate părţile. Curiozitate legitimă. Cu toţii am ştiut de această gheaţă care onorează pe cei mai mari golgeteri europeni dar nimeni nu o văzuse. Este intr-adevăr superbă. Ca şi un obiect de artă, care ar merita expus pentru a fi văzut de cei ce iubesc fotbalul.

Dudu Georgescu spunea că n-a putut realiza pînă la festivitatea de la Paris proporţiile evenimentului de care a fost copleşit prin stima cu care a fost înconjurat de personalităţile fotbalului european.

Preşedintele C.N.E.F.S., tov. general lt. Marin Dragnea, a felicitat călduros pe Dudu Georgescu şi i-a urat succese şi mai mari în activitatea fotbalistică internaţională, sub culorile clubului Dinamo şi ale echipei reprezentative a României care se află în cursă pentru calificare în faza finală a campionatului european.