Federația Română de Fotbal și-a exprimat regretul pentru dispariția lui Dudu Georgescu, fostul mare atacant al echipei naționale și una dintre figurile reprezentative ale fotbalului românesc. Acesta a murit la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă un palmares impresionant și un record care nu a fost încă depășit: 252 de goluri înscrise în prima ligă din România.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a marcat 252 de goluri în 371 de partide disputate în primul eșalon. A rămas astfel deținătorul recordului absolut de reușite în prima ligă românească, fiind considerat unul dintre cei mai eficienți atacanți din istoria competiției.

Fostul internațional era stabilit în Canada. Despre moartea sa a vorbit și artistul Gheorghe Turda, care a povestit că a aflat vestea de la un român din Toronto, proprietarul unei agenții imobiliare, care îi închiriase un apartament fostului fotbalist.

„Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care are o agenție imobiliară, avea niște apartamente închiriate și într-unul dintre ele stătea Dudu Georgescu în chirie. El mi-a spus că l-au găsit mort în apartamentul respectiv. Ieri s-a întâmplat. Pentru asta m-a sunat, îl avea pe Dudu chiriaș, l-a ajutat.

Mi-a fost subordonat la Direcția de Cultură și Sport. Mai mult decât atât, a fost cu mine în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Era un om deosebit de harnic și cumsecade, un caracter extraordinar. Nu știu prea multe, doar că l-au găsit mort în apartamentul închiriat”, a declarat Gheorghe Turda.

De-a lungul carierei, Dudu Georgescu a evoluat pentru Progresul, CSM Reșița și Dinamo București, unde a cunoscut cele mai importante succese. În tricoul formației din Ștefan cel Mare, a devenit golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. A câștigat, de asemenea, de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977.

A fost de 40 de ori internațional român și a înscris 21 de goluri pentru echipa națională, în perioada 1973-1984. După plecarea de la Dinamo, a mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

După retragerea din activitatea de fotbalist profesionist, Dudu Georgescu a continuat în fotbal ca antrenor. A pregătit formațiile CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu și Dunărea Călărași, dar și echipa moldovenească Zimbru Chișinău și formația saudită Al-Namja.

Pentru contribuția sa la fotbalul românesc, fostul atacant a primit și o distincție oficială din partea statului. La 18 martie 2008, i-a fost conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, în semn de apreciere pentru participarea la turneul final al Campionatului European din 1984, desfășurat în Franța, și pentru întreaga activitate desfășurată în slujba sportului.