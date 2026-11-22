Paolo Bulgari, nepotul unui argintar grec care a contribuit la transformarea afacerii de familie cu bijuterii într-un brand internațional de lux, asociat cu eleganța și designul italian, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit LiveMint. Familia sa a anunțat decesul sâmbătă, descriindu-l drept „cel mai mare bijutier al vremurilor noastre” și apreciindu-i umanitatea și talentul antreprenorial.

Timp de mai multe decenii, Bulgari s-a aflat la conducerea unui brand apreciat de supermodele, vedete de la Hollywood și colecționari pentru designurile îndrăznețe și utilizarea distinctivă a culorilor.

Născut la Roma, în 1937, Paolo Bulgari era nepotul lui Sotirios Voulgaris, fondatorul afacerii de bijuterii, care a părăsit Grecia pentru a se stabili în Italia. Originar din Paramythia, un sat de munte din regiunea Epir, în nord-vestul Greciei, cunoscut pentru tradiția bijuteriilor din argint, Voulgaris a fugit de sub dominația otomană și s-a stabilit mai întâi la Napoli. Ulterior, a deschis un magazin la Roma, adaptându-și atât meșteșugul, cât și numele de familie la noua sa țară.

Paolo Bulgari s-a alăturat afacerii familiei la scurt timp după terminarea școlii. A lucrat alături de tatăl său, Giorgio, concentrându-se inițial asupra pietrelor prețioase. Și-a dezvoltat astfel o expertiză în domeniul gemelor, care avea să-i influențeze întreaga activitate de designer și om de afaceri.

În locul esteticii delicate asociate caselor de bijuterii pariziene, familia Bulgari a ales pietre prețioase îndrăznețe, aur galben intens, bijuterii cu proporții generoase și combinații neașteptate de culori. Inspirat de Roma antică și de patrimoniul artistic al Italiei, acest stil distinctiv a contribuit la diferențierea brandului pe piețele internaționale.

Alături de fratele său, Nicola, și de nepotul Francesco Trapani, Paolo Bulgari a condus extinderea companiei pe marile piețe ale luxului. Au fost deschise magazine în New York, Paris, Geneva și Monte Carlo. Afacerea s-a diversificat treptat, depășind domeniul bijuteriilor și incluzând ceasuri, parfumuri, articole din piele și, în cele din urmă, hoteluri.

Aflat la conducerea grupului de la mijlocul anilor 1980, Bulgari a coordonat o perioadă de creștere internațională importantă. Bijuteriile companiei au devenit nelipsite din aparițiile unor celebrități precum Elizabeth Taylor și Zendaya. Înalt și cu părul cărunt, Paolo Bulgari apărea uneori alături de vedetele care purtau creațiile sale, păstrându-și însă prezența discretă.

În 2011, familia a vândut pachetul majoritar de acțiuni al companiei conglomeratului francez de lux LVMH, într-o tranzacție evaluată la peste cinci miliarde de dolari. Acordul a pus capăt mai multor decenii de control direct al familiei asupra afacerii.

În ciuda asocierii sale cu lumea strălucitoare a luxului internațional, Bulgari vorbea adesea despre începuturile modeste ale familiei sale. În 2019, el și soția sa au înființat Fundația Paolo Bulgari, prin intermediul căreia au sprijinit tinerii din cartierele defavorizate de la periferia Romei, oferindu-le acces la educație și programe de formare profesională.

„Mulți oameni nu știu acest lucru”, scria Paolo Bulgari în prezentarea fundației, „dar la originea numelui meu de familie se află o poveste despre migrație”.

Funeraliile sale vor avea loc luni, la Bazilica Santa Croce din Roma.