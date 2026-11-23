Republica Moldova. Doi bărbați, un român de 37 de ani și un moldovean de 32 de ani, au fost arestați la Milano, fiind suspectați că ar fi pus la punct o rețea de furturi de autoturisme de lux. Cei doi ar fi folosit echipamente sofisticate pentru a clona chei auto, a modifica seriile de șasiu și a reprograma sistemele electronice ale mașinilor. În locuința acestora, polițiștii au descoperit un adevărat laborator tehnologic, dotat cu aparatură specializată.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, suspecții ar fi furat autoturisme în valoare de sute de mii de euro. Mașinile urmau să fie scoase din Italia și transportate în străinătate.

Cei doi sunt acuzați de furtul unui SUV evaluat la 100.000 de euro și al unui alt automobil, în valoare de 210.000 de euro. Anchetatorii din cadrul secției Milano Centro au stabilit că primul furt ar fi avut loc pe 26 octombrie. Atunci, suspecții ar fi sustras un automobil în valoare de 100.000 de euro, parcat pe strada Manzoni, în centrul orașului.

După ce au luat mașina, bărbații ar fi transportat-o într-un garaj pe care îl dețineau în zona Bovisasca. Acolo i-ar fi schimbat numerele de înmatriculare cu unele germane.

Ulterior, autoturismul a fost dus într-o parcare. De acolo urma să fie preluat de alte persoane implicate în operațiune și transportat peste hotarele Italiei.

Al doilea furt ar fi fost comis pe 11 noiembrie. De această dată, ținta a fost o mașină evaluată la 210.000 de euro, parcată în Piața Risorgimento.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pregătit operațiunea încă din noaptea precedentă, când au verificat zona. Pentru a fura automobilul, au folosit o copie a cheii, realizată anterior. În timpul acțiunii, cei doi purtau șepci și hanorace cu glugă, pentru a nu fi recunoscuți.

Și acest autoturism a fost dus în garajul din Bovisasca. Acolo a fost găsit ulterior de polițiști.

În timpul percheziției garajului, oamenii legii au găsit cheia clonată folosită la furtul celei de-a doua mașini. Au fost descoperite și plăcuțe de înmatriculare germane, precum și două dispozitive sofisticate de bruiaj.

Aparatele erau păstrate într-o valiză specială și puteau fi controlate cu ajutorul unui smartphone.

Investigatorii au continuat supravegherea suspecților. Urmărind clădirea în care se afla garajul, polițiștii au observat unul dintre bărbați plecând cu automobilul folosit de cei doi. L-au urmărit până la locuința acestora, situată într-un imobil elegant din același cartier.

Pe 18 noiembrie, când cei doi s-au întâlnit, polițiștii au intervenit. Suspecții au fost urmăriți și opriți într-un restaurant de tip fast-food din localitatea Segrate.

Cea mai importantă descoperire a fost făcută în locuința celor doi. Acolo, polițiștii au găsit un laborator hi-tech, amenajat cu echipamente și componente electronice folosite pentru pregătirea autoturismelor furate.

Printre obiectele ridicate se afla o mașină profesională de gravură în metal, controlată computerizat. Aceasta putea fi utilizată pentru generarea seriilor de șasiu.

Anchetatorii au mai găsit aparatură pentru reprogramarea unităților electronice de control ale mașinilor și module GPS originale, provenite de la mărci auto cunoscute.

În laborator se aflau aproximativ 60 de chei brute, compatibile cu automobilele acestor producători. Polițiștii au ridicat și echipamente de diagnosticare care puteau fi controlate de la distanță prin intermediul unui computer.

Lista obiectelor descoperite mai includea numeroase dispozitive de localizare prin satelit, un letcon de precizie și mai mulți conectori OBD. Aceștia din urmă permit conectarea calculatorului automobilului la echipamentele de diagnosticare.

Oamenii legii au confiscat și zece telefoane mobile, două tablete și un laptop. Dispozitivele sunt considerate relevante pentru ancheta privind furturile și tăinuirea bunurilor.

În locuință au fost găsite inclusiv două chei deja programate. Pe acestea erau lipite etichete cu numerele de înmatriculare ale unor mașini care, la momentul descinderii, nu figurau încă drept furate.

Ancheta poliției italiene vizează activitatea celor doi bărbați și modul în care ar fi fost organizată presupusa operațiune de furt și transportare a automobilelor de lux în afara țării.