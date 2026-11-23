Republica Moldova. O monedă dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României a fost lansată de Banca Națională a Moldovei (BNM). Ceremonia s-a desfășurat la Parlamentul Republicii Moldova, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a Alteței Sale Regale, Principele Radu.

Moneda este realizată din argint și are o valoare nominală de 100 de lei. Au fost emise doar 1.000 de exemplare. Noua piesă face parte din seria numismatică „Evenimente istorice”. Designul grafic a fost creat de Monetăria Statului din România. Fiecare exemplar este protejat într-o capsulă transparentă din metacrilat și prezentat într-o cutie specială. Moneda este însoțită și de un certificat de autenticitate, semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu.

Documentul include un cod QR. Prin scanarea acestuia, cei interesați pot consulta informațiile detaliate despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Moldovei.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că lansarea acestei emisiuni reprezintă un omagiu adus istoriei și patrimoniului cultural comun al Republicii Moldova și României. Ea a evidențiat rolul Casei Regale în promovarea valorilor care apropie cele două state. Totodată, a menționat că Familia Regală a României este asociată cu modernizarea, stabilitatea și apropierea de valorile europene.

„Cele două maluri ale Prutului împărtășesc o memorie culturală istorică profundă. Destinele noastre au cunoscut despărțiri, rupturi și încercări, dar legăturile de limbă, cultură și identitate au continuat să existe. Astăzi, când Republica Moldova își construiește viitorul european, această moștenire capătă o semnificație reînnoită”, a declarat Anca Dragu.

Noua piesă numismatică completează alte două emisiuni ale BNM dedicate unor momente importante din istoria României. Este vorba despre moneda lansată la împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și cea consacrată centenarului încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

Istoria comună a celor două state și contribuția Casei Regale la formarea și modernizarea României au fost evocate și de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman.

Aceasta a subliniat că trecutul regal are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Doina Gherman a amintit că Basarabia a făcut parte din România întregită în timpul domniei Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.

„Pentru noi, cei din Republica Moldova, această istorie are o semnificație aparte. Basarabia a fost parte a României întregite sub domnia Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. Ne leagă aceeași limbă, cultură și istorie, inclusiv paginile ei cele mai dureroase”, a declarat Doina Gherman.

La rândul său, Principele Radu a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Acesta a vorbit despre încrederea pe care o are, alături de Majestatea Sa Margareta, în direcția europeană urmată de țară.

„Suntem foarte încrezători, și Majestatea Sa, și eu, și mândri, în același timp, de pașii pe care îi faceți cu atât de multă demnitate, cu atât de multă măsură și cu atât de multă perseverență pe drumul european continental. Suntem mândri de fiecare lucru bun pe care îl faceți pentru a vă apropia, cu atât de multă greutate și dificultăți din toate părțile, de un ideal comun care să așeze copiii și strănepoții noștri într-o țară mai stabilă și mai predictibilă”, a afirmat Principele Radu.

Acesta a adresat mulțumiri Băncii Naționale a Moldovei pentru inițiativa de a marca aniversarea printr-o monedă comemorativă. Totodată, a apreciat designul piesei, pe care l-a descris drept o creație care transmite încredere și speranță în viitor.

Pe reversul monedei se regăsesc mai multe simboluri ale Casei Regale a României. Compoziția cuprinde stema instituției și coroana regală, alături de cifrurile suveranilor Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I. Este inclus și cifrul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

Viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, a explicat că aceste elemente grafice au fost alese pentru a reda continuitatea și patrimoniul istoric al monarhiei române.

„Împreună, aceste însemne evocă prestigiul, demnitatea și patrimoniul istoric al Casei Regale a României, evidențiind totodată rolul pe care familia regală îl are și astăzi în promovarea identității, culturii și valorilor naționale”, a subliniat Constantin Șchendra.

Cu prilejul aceleiași ceremonii, Poșta Moldovei a prezentat o nouă emisiune filatelică, intitulată „Casa Regală a României – 160 de ani”.

Aceasta cuprinde o coliță filatelică pe care este imprimată o marcă poștală. Tirajul este de 25.000 de exemplare. A fost realizat și un plic special, într-un tiraj de 200 de exemplare.

Administratoarea Poștei Moldovei, Violeta Cojocaru, a precizat că noua serie reprezintă a cincea emisiune filatelică a Republicii Moldova dedicată Monarhiei Române. Ea a evidențiat atât semnificația istorică a inițiativei, cât și elementele grafice incluse în compoziție.

„Această serie de mărci poștale reprezintă cea de-a cincea emisiune filatelică a Republicii Moldova consacrată Monarhiei Române și este un gest de continuitate istorică și de respect față de patrimoniul instituțional al Casei Regale a României. Realizarea grafică a coliței îmbină simbolurile monarhice, heraldica și fotografia documentară într-o manieră ordonată și solemnă, iar ștampila «Prima zi a emisiunii» completează compoziția și conferă autenticitate filatelică piesei”, a declarat Violeta Cojocaru.

Lansarea noii emisiuni poștale a fost marcată prin aplicarea ștampilei „Prima zi a emisiunii”. Aceasta a fost imprimată de Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală, Principele Radu, în cadrul ceremoniei de la Parlament.

Originile Casei Regale a României datează din anul 1866. Atunci, Carol I a fost proclamat domnitor al Principatelor Unite și a devenit primul reprezentant al dinastiei. În 1881, după proclamarea Regatului României, acesta a devenit primul rege al țării.

În prezent, Casa Regală este reprezentată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Aceasta i-a succedat Regelui Mihai I la 5 decembrie 2017.