Casa Regală a României, sprijin ferm pentru Republica Moldova în parcursul european și proiectele de modernizare

Republica Moldova. Casa Regală a României rămâne un aliat de încredere al Republicii Moldova în drumul său european. În cadrul întrevederii de la București, premierul Alexandru Munteanu a primit asigurări din partea Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu că sprijinul pentru Chișinău va continua, atât prin diplomație, cât și prin proiecte educaționale și culturale.

Conform unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, oficialii au apreciat relațiile strânse de prietenie dintre cele două state și cooperarea fructuoasă în proiecte comune din domeniile economie, administrație, educație, cultură și dezvoltare durabilă.

Premierul Alexandru Munteanu a exprimat gratitudine pentru sprijinul consecvent al României și a subliniat importanța colaborării în capitalele europene pentru integrarea europeană a Moldovei.

„Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului au de câștigat atunci când construim împreună punți în educație, cercetare, cultură, sănătate, în sfera socială sau umanitară”, a declarat Munteanu.

Prim-ministrul a evidențiat succesul recentului Forum economic moldo-român, desfășurat la Chișinău sub patronajul Casei Regale. Evenimentul a reunit peste 500 de antreprenori din România și Republica Moldova, aleși locali și asociații de business, constituind o platformă solidă pentru schimburi de idei, lansarea parteneriatelor investiționale și proiectelor comune în digitalizare, agricultură performantă și economie verde.

Premierul a mulțumit Casei Regale pentru inițiativele educaționale lansate în Moldova: acordarea anuală a burselor „Regele Mihai” și „Regina Ana”, câte două burse pentru studenți de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, a fost menționat patronajul acordat Liceului Teoretic „Regele Mihai I” din Cimișeni, raionul Criuleni.

Totodată, Casa Regală organizează anual la Palatul Elisabeta un eveniment dedicat Republicii Moldova, având ca scop apropierea oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului și consolidarea relațiilor bilaterale.

Reformele economice promovate de Guvernul de la Chișinău, oportunitățile de investiții și sectoarele cu cele mai favorabile condiții pentru întreprinzători au fost prezentate astăzi oamenilor de afaceri membri ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că Guvernul se concentrează pe stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor în domenii strategice, precum energia, tehnologiile informaționale, agribusinessul, infrastructura și logistica. „Mai multă dereglementare și mai multă inovare, este ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă ca să stimulăm economia și să atragem antreprenori”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a încurajat companiile române și franceze să participe la programele de inovare în domeniul energetic, precum și la inițiativele privind modernizarea capacităților de stocare a produselor petroliere și dezvoltarea pieței gazelor naturale liberalizate, considerate prioritare pentru consolidarea securității energetice și stimularea investițiilor private.

Totodată, sectorul tehnologiilor informaționale a fost evidențiat ca o oportunitate strategică pentru companii, prin intermediul Moldova IT Park, care oferă avantaje precum statutul de rezident virtual, impozit unic de 7%, interacțiune simplificată cu autoritățile și posibilitatea de a atrage specialiști străini prin inițiativa „IT Visa”. În prezent, 49 de companii românești sunt deja înregistrate în Moldova IT Park, semnal al interesului crescut pentru piața IT din Republica Moldova.

Discuțiile au vizat și potențialul de extindere a comerțului bilateral. România a fost în 2024 principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de peste 20% din comerțul total. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere și facilitarea tranzitului la frontieră vor contribui la creșterea schimburilor comerciale și la consolidarea legăturilor economice.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România, cu aproape 30 de ani de activitate și circa 600 de membri, reunește companii cu capital francez, internațional și românesc, ONG-uri și universități, oferind mediului de afaceri româno-francez oportunități de investiții și parteneriate în Republica Moldova.

Amintim că noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a aflat joi la București, în prima sa vizită oficială în România de la numirea în funcţie, potrivit programului anunțat de guvernele celor două țări.