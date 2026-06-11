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Franța se teme de intervenții externe în alegerile prezidențiale din 2027. Autoritățile franceze pregătesc măsuri

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Franța se teme de intervenții externe în alegerile prezidențiale din 2027. Autoritățile franceze pregătesc măsuriEmmanuel Macron, NATO / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Franța se teme de intervenții externe în alegerile prezidențiale din 2027.Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, a declarat joi că există motive de îngrijorare privind posibile tentative de ingerință străină în alegerile prezidențiale programate în 2027. Oficialul francez a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă dedicate acestui subiect și a afirmat că întreaga clasă politică ar putea fi vizată de astfel de acțiuni, relatează AFP.

Franța se teme de intervenții externe în alegerile prezidențiale din 2027

Sebastien Lecornu a afirmat că autoritățile franceze urmăresc cu atenție fenomenul ingerințelor externe în procesele electorale.

Potrivit acestuia, la alegerile municipale desfășurate în luna martie au existat tentative de interferență, însă acestea nu au avut efecte majore asupra rezultatului votului.

Riscul de interferenţă „a fost semnificativ la alegerile municipale, fără consecinţe majore”, în martie a.c., ceea ce „sugerează perspectiva unor ameninţări serioase la adresa alegerilor prezidenţiale”, a afirmat prim-ministrul francez.

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Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu. Sursă foto: Facebook

Emmanuel Macron a anunțat măsuri împotriva ingerințelor externe

În luna aprilie, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat pregătirea unui proiect legislativ care are ca scop combaterea influențelor străine în timpul campaniilor electorale.

Șeful statului francez a amintit că și campania sa prezidențială din 2017 a fost afectată de atacul cibernetic cunoscut sub numele de „Macron Leaks”.

În același context, Emmanuel Macron a indicat Rusia drept una dintre sursele de îngrijorare pentru autoritățile franceze, afirmând că aceasta „cumpără masiv milioane de conturi false” pe rețelele sociale în perioade electorale.

Autoritățile din Franța încearcă să delimiteze ingerința de libertatea de exprimare

În perioada următoare este așteptată publicarea unui raport realizat de Viginum, agenția guvernamentală franceză responsabilă cu prevenirea manipulării și fraudelor online.

Tema ingerințelor externe rămâne una sensibilă, în condițiile în care autoritățile încearcă să stabilească diferența dintre exprimarea unor opinii și tentativele de influențare a procesului democratic.

Duminică, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a reamintit că „exprimarea unei opinii nu este o ingerinţă”.

Potrivit acestuia, ingerinţa „este o încercare de a manipula dezbaterea publică sau procesele electorale”.

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