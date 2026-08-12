Plenul Parlamentului a votat actul normativ care creează cadrul legal necesar pentru ca Guvernul să poată achita sumele datorate gigantului farmaceutic Pfizer. Inițiativa legislativă a fost adoptată cu o majoritate de 198 de voturi, la o lună după ce compania americană a recurs la poprirea conturilor ROMATSA. Datoria statului român depășește în prezent suma de 600 de milioane de euro și provine din contractele pentru dozele de vaccin anti-COVID anulate ulterior, conform Mediafax.

Proiectul care modifică Codul Administrativ a fost introdus pe ordinea de zi în regim de urgență, iar faza de vot s-a desfășurat fără amendamente sau intervenții directe pe text. Scânteia scandalului s-a aprins însă la sesiunea de explicare a votului, unde reprezentanții tuturor formațiunilor politice au urcat la pupitru pentru a plasat responsabilitatea financiară în curtea adversarilor.

În cadrul dezbaterilor de la tribuna Parlamentului, deputatul AUR Valeriu Munteanu a criticat aspru modul în care s-a promovat acest proiect și a atacat partidele din fosta coaliție de guvernare, susținând că măsura împovărează cetățenii.

„Iată eu când vorbesc de 600 de milioane de euro, cei de la USR își fac poze și râd, se bucură că au pus pe umerii românilor o datorie pe care au realizat-o miniștrii sănătății, cei de la USR. Noi nu îi înțelegem pe cei de la PSD, îi înțelegem pe cei de la PNL și de la USR când încearcă să acopere aceste ilegalități realizate în pandemie, dar nu îi putem înțelege pe cei de la PSD de ce au făcut acest lucru”, a spus deputatul AUR.

Liderii USR au respins afirmațiile formațiunilor din opoziție și au susținut că reticența populației la vaccinare a fost alimentată de discursul public al altor partide. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a subliniat că procesul de achiziție nu poartă semnătura niciunui ministru al Sănătății proveniți din partidul său.

„Au murit oameni pentru că oameni iresponsabili din AUR, din SOS și din POT au spus că vaccinurile ucid. Sunt studii pe milioane de oameni astăzi, după șase ani de la pandemie, care dovedesc că vaccinurile anti-COVID au fost eficiente. […] Deci faptul că mințiți și spuneți că vaccinurile omoară oameni înseamnă legătură criminală pentru tot ceea ce vedem în spațiul public, dezinformări”, a declarat Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Acesta a arătat spre conducerea de la acel moment a Executivului și spre structurile de coordonare ale campaniei de vaccinare.

„O fostă pensionară sau actuală pensionară specială de la SOS și niște populiști de la AUR mint îngrozitor, fără niciun fel de probe, spun absolut mincinos și abject că USR ar fi semnat vreodată vreun contract de achiziție pe vaccinuri. Nu s-a întâmplat niciodată asta, sunt acte publice care spun exact care au fost responsabilii pentru achiziții. Domnul Cîțu, CNCAV-ul și alte instituții ale statului”, a mai adăugat deputatul USR.

De la tribuna Parlamentului, reprezentanții PSD au punctat că răspunderea pentru comenzile uriașe de vaccinuri aparține ambelor partide care au format Guvernul în perioada pandemiei. Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății în guvernul Bolojan, a adus în discuție volumul mare de doze achiziționate.

„Cele 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID care depășesc cu mult necesarul din România au fost comandate și semnate de grupul Ioana Mihăilă și Florin Cîțu. Adică de alianța PNL-USR”, a declarat deputatul PSD.

Răspunsul din partea PNL nu a întârziat, parlamentarii liberali acuzând social-democrații că se pliază pe discursul antivaccinist. Deputata PNL Raluca Turcan a susținut că PSD a avut pârghiile necesare pentru a stopa demersul contractual dacă considera necesar.

„S-au cumpărat vaccinuri. Însă ați avut doi miniștri, inclusiv dumneavoastră cu funcție în Ministerul Sănătății, și puteați să anulați o achiziție care a fost făcută în context de pandemie și într-un context de agrement la nivelul Comisiei Europene. Dacă dumneavoastră apărați veniturile țării, unu, puteați să anulați acel memorandum”, a răspuns deputata PNL.

În ciuda celor 75 de voturi exprimate împotrivă, legea a fost adoptată de plen. Reprezentanții partidului AUR au anunțat deja că vor contesta actul normativ la Curtea Constituțională.