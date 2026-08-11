Adoptarea noii Legi a salarizării unice întâmpină obstacole majore în interiorul Executivului, iar problema principală nu o reprezintă revendicările sindicale, ci lipsa de coordonare dintre ministerele de resort. Aceasta este poziția exprimată de fostul ministru social-democrat al Muncii, Petre Florin Manole, în urma consultărilor desfășurate marți seară la Palatul Cotroceni.

Potrivit deputatului PSD, ministerele Muncii, Sănătății și Educației au la dispoziție un răgaz de o săptămână pentru a armoniza prevederile proiectului și pentru a prezenta o formă unitară.

Reuniunea la cel mai înalt nivel nu s-a concretizat printr-o hotărâre politică fermă privind transmiterea documentului către Parlament. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a confirmat la finalul întrevederii că textul legislativ necesită ajustări suplimentare, în special pe domeniile Sănătății și Educației. Concluzia discuțiilor este că ministerele implicate trebuie să elimine mai întâi neînțelegerile tehnice, urmând ca soluția propusă să fie analizată de Ministerul Finanțelor pentru încadrarea în limitele bugetare.

Deputatul social-democrat a detaliat pe rețelele de socializare pașii stabiliți în cadrul întâlnirii de la Cotroceni. În opinia sa, responsabilitatea pentru forma finală a proiectului aparține exclusiv reprezentanților ministerelor de resort.

„Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre Legea Salarizării este că în următoarea săptămână Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită, să o verifice cu Finanțele din punct de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă, apoi, la masa deciziei politice”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Fostul ministru respinge ferm scenariul potrivit căruia sindicatele din învățământ și sănătate ar purta vina pentru întârzierea adoptării actului normativ.

„Discuțiile din spațiul public care încearcă să învinovățească sindicatele pentru «blocaj» sunt incorecte. În 3 luni, ministerele nu s-sau pus de acord între ele”, afirma deputatul PSD.

Declarațiile reprezentantului PSD vin în replică la afirmațiile recente ale ministrului interimar Dragoș Pîslaru, care a invocat existența unor dezinformări și a unor jocuri politice ce împiedică finalizarea legii. Oficialul de la Muncă avertizase că perioada actuală constituie ultima oportunitate pentru a atinge un consens politic care să permită promulgarea actului normativ până la data de 31 august.

Petre Florin Manole consideră însă că situația mai poate fi remediată și că există timpul necesar pentru crearea unei variante echilibrate. Aceasta ar trebui să satisfacă așteptările angajaților din sectorul bugetar, să respecte constrângerile financiare și să asigure îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Încă se mai poate. Încă mai e timp pentru a avea o lege bună care să mulțumească și sistemul public, să răspundă și rigorilor bugetare și să atragem și banii europeni”, afirma fostul ministru.

Secretul reușitei depinde însă direct de capacitatea membrilor Guvernului de a colabora eficient la nivel tehnic. „Condiția e ca membrii aceluiași guvern, fie el și demis, să facă primul pas și să se înțeleagă tehnic”, a adăugat Manole.

Ieșirile publice ale lui Petre Florin Manole pe această temă nu sunt noi. Încă din luna iulie, acesta avertiza că proiectul de lege în forma de atunci era de nevotat fără corecții fundamentale și fără acordul partenerilor sociali. În ultimele săptămâni, PSD a strâns propunerile avansate de sindicate, intenționând să le introducă în cadrul negocierilor politice.

Consultările de la Cotroceni au fost inițiate de președintele Nicușor Dan pe fundalul absenței unui consens între partidele parlamentare. La discuții au participat reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR. La ieșirea de la ședință, Dragoș Pîslaru a recunoscut că un acord definitiv rămâne încă neatins.

„Ca să fim foarte onești, în această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament”, a spus ministrul.

În perioada următoare, Ministerul Muncii va continua redactarea textului sub medierea Administrației Prezidențiale, urmând ca în decurs de o săptămână să prezinte măsuri clare pentru rezolvarea deosebirilor de opinie din Sănătate și Educație.