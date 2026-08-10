Investițiile majore din bugetul de apărare al țării reprezintă o oportunitate strategică nu doar pentru securitatea națională, ci și pentru stimularea economiei locale. Ministerul Apărării Naționale (MApN) urmărește extinderea capacităților industriale din România prin atragerea companiilor autohtone în lanțurile de aprovizionare ale marilor producători de armament, conform Antena 3.

Aflându-se într-o vizită de lucru la unitățile de producție Otokar și Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaș, ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a evaluat stadiul proiectelor curente. Acolo sunt fabricate în prezent vehiculele militare COBRA II și urmează să fie realizate noile platforme SKYNEX, SKYRANGER și LYNX destinate forțelor armate române.

Delegația oficială a fost formată din ministrul interimar, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful Direcției Generale pentru Armamente, general-maiorul Cornel Pleșa.

Discuțiile purtate cu conducerile companiilor Otokar și Rheinmetall au vizat rezultatele concrete obținute în urma accelerării programelor de dotare. Printre priorități se numără pregătirea specialiștilor români în fabrici din Turcia și Germania, transferul de know-how tehnologic, crearea de capacități de producție capabile să furnizeze tehnică militară partenerilor din alianța nord-atlantică și transformarea orașului Mediaș într-un punct de referință regional în industria de apărare.

Reprezentanții MApN au evidențiat importanța identificării de noi soluții pentru includerea firmelor locale în producția de componente și subansamble necesare noilor platforme militare.

„În perioada următoare, vom identifica noi soluții pentru creșterea nivelului de implicare a companiilor românești în furnizarea componentelor și elementelor necesare producției de echipamente militare. Obiectivul nostru este ca investițiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, și la dezvoltarea capacităților industriale din România”, a declared ministrul Radu Miruță.

Conducerea armatei și ministrul de resort au convenit că este nevoie de identificarea unor măsuri comune cu marii operatori economici pentru reducerea timpilor de testare, producție și recepție a tehnicii militare.

„Vom susține cu fermitate interesele Armatei României în relația cu toți furnizorii și, în același timp, vom sprijini operatorii economici pentru a avea condițiile necesare să dezvolte capacități de producție performante și sustenabile pe termen lung în România”, a declarat Radu Miruță.

Oficialul a accentuat viziunea guvernului privind valorificarea bugetului alocat apărării. „Obiectivul nostru este ca investițiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, și la dezvoltarea capacităților industriale din România. (...) Armata este interesată de ceea ce putem achiziționa din România, iar Guvernul României este interesat de ceea ce putem produce și păstra pe termen lung în țară”, afirmă Miruță.

Totodată, ministrul a adăugat că „Investițiile pe care le facem astăzi în apărare trebuie să genereze nu doar capabilități militare, ci și capacitate industrială pentru România”.

Unitățile din Mediaș angajează peste 400 de specialiști români, instruiți în țară și în străinătate la cerințele stricte stabilite de armată și NATO.

În cadrul fabricii Otokar, aproape 100 de blindate COBRA II se găsesc în diverse etape de asamblare și urmează să fie livrate până la finalul acestui an. Toate aceste vehicule destinate apărării naționale vor purta mențiunea „Fabricat în România”.

Paralel, în facilitățile operate de Rheinmetall au loc investiții majore destinate extinderii liniilor de asamblare, pentru a asigura un ritm de producție ridicat pentru platformele solicitate de Armata României.