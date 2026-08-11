Un aparat de zbor cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238) a pătruns, în noaptea de 10 spre 11 august, în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău a transmis că aparatul a fost detectat de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale în jurul orei 23:41.

Potrivit autorităților, o dronă se deplasa din direcția localității Stepanivka, din regiunea Odesa, și a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Priozeornoia.

Traiectoria acestuia a fost urmărită de autoritățile militare, iar aparatul a rămas pentru scurt timp pe teritoriul aerian al Republicii Moldova.

La ora 23:42, la aproximativ un minut după detectare, aparatul a ieșit din spațiul aerian moldovenesc. Acesta s-a deplasat ulterior spre nord de localitatea Stepanivka, în Ucraina.

Ministerul Apărării susține că elementele observate indică asemănări cu aparatul Gheran-3 (Shahed-238), un tip de dronă utilizat de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

Incidentul s-a produs în aceeași perioadă în care forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra regiunii Odesa, în noaptea de 10 spre 11 august.

Incidentul vine după ce un alt aparat de zbor a fost găsit recent în extravilanul satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, unde a căzut și a explodat.

Poliția din Republica Moldova a anunțat atunci că fragmentele descoperite prezentau caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Autoritățile au luat în calcul și posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip „dronă-rachetă”.

Cele două incidente au avut loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești în apropierea granițelor Republicii Moldova.