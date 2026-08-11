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O nouă alertă în Republica Moldova. O dronă similară cu Shahed-238 a trecut granița aeriană

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O nouă alertă în Republica Moldova. O dronă similară cu Shahed-238 a trecut granița aerianădrona / Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un aparat de zbor cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238) a pătruns, în noaptea de 10 spre 11 august, în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău a transmis că aparatul a fost detectat de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale în jurul orei 23:41.

Aparatul a intrat în Republica Moldova dinspre regiunea Odesa

Potrivit autorităților, o dronă se deplasa din direcția localității Stepanivka, din regiunea Odesa, și a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Priozeornoia.

Traiectoria acestuia a fost urmărită de autoritățile militare, iar aparatul a rămas pentru scurt timp pe teritoriul aerian al Republicii Moldova.

Republica Moldova

Republica Moldova. Sursa foto: pixabay.com

Drona a părăsit spațiul aerian după un minut

La ora 23:42, la aproximativ un minut după detectare, aparatul a ieșit din spațiul aerian moldovenesc. Acesta s-a deplasat ulterior spre nord de localitatea Stepanivka, în Ucraina.

Ministerul Apărării susține că elementele observate indică asemănări cu aparatul Gheran-3 (Shahed-238), un tip de dronă utilizat de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

Incidentul s-a produs în aceeași perioadă în care forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra regiunii Odesa, în noaptea de 10 spre 11 august.

Un alt aparat a explodat recent în Republica Moldova

Incidentul vine după ce un alt aparat de zbor a fost găsit recent în extravilanul satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, unde a căzut și a explodat.

Poliția din Republica Moldova a anunțat atunci că fragmentele descoperite prezentau caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Autoritățile au luat în calcul și posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip „dronă-rachetă”.

Cele două incidente au avut loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești în apropierea granițelor Republicii Moldova.

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