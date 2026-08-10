Un scandal de spionaj de proporții zguduie armata britanică, după ce s-a descoperit că tehnică militară de înaltă performanță a transmis date confidențiale în Asia. Drone de supraveghere ale Marinei Regale britanice (Royal Navy) folosite de către Forţele Speciale de elită britanice ”au transmis în secret date Chinei”, dezvăluie luni cotidianul conservator The Telegraph.

Sistemele de monitorizare video integrate pe aceste aparate de zbor aveau componente provenite de la un furnizor chinez. Potrivit publicației, camerele cu care sunt echipate dronele de supraveghere de timp K3 Scout au „piese fabricate în China care transmiteau informaţii unui aparat situat în aceastră ţară”.

Descoperirea acestei vulnerabilități a provocat panică la nivelul conducerii militare de la Londra. În urma descopririi acestei falii de securitate, Ministerul britanic al Apărării, care se teme că Beijingul a încercat să spioneze armata britanică, „a fost nevoit să dezactiveze orice conexiune la Internet a camerelor”.

Investigațiile tehnice efectuate asupra echipamentelor au confirmat fapta, identificând adresa de rețea exactă către care plecau datele de poziționare. The Telegraph dezvăluie că examinarea dronelor a conchis că aceste camere au transmis date care confirmau localizarea lor geografică şi buna lor funcţionare „la o adresă IP” în China.

Oficialii guvernamentali încearcă însă să reducă amploarea incidentului, precizând că informațiile critice nu au fost compromise. Cu toate acestea, ”nicio probă nu permite să se stabilească că date sau sisteme sensibile au fost transferate în străinătate”, potrivit ministerului britanic al Apărării.

Aparatele de zbor implicate în acest incident sunt realizate de o companie britanică din industria de apărare. Aceste drone au fost fabricate de către Kraken Technology Group, un subcontractor britanic cunoscut în sectorul apărării.

Reprezentanții companiei au explicat că au folosit piese aduse de la alți parteneri comerciali care oferiseră garanții stricte. Întreprinderea şi-a procurat camerele ”de la un producător terţ care a furnizat aranţii ptivind securitatea lor”.

Tehnologie folosită în misiuni internaționale și de către aliatul american Echipamentele afectate au o importanță strategică majoră și sunt utilizate de unități de elită. Dronele de tip K3 sunt dstinate flotilei britanice de suprafaţă, aeronave folosite de Escadronul forţelor de coastă şi de al 47-lea Comando al Puşcaşilor Marini Regali (Royal Marines).

Capacitățile tehnice ale acestor modele sunt remarcabile, motiv pentru care au fost achiziționate și de alți aliați strategici. Dronele de tip K3 Scout, „concepute pentru a transporta o încărcătură utilă de 600 de kilograme şi funcţioneze în mod continuu timp de 30 de zile, au fost cumpărate şi de către Comandamentul Operaţiunilor Speciale al Statelor Unite şi au participat la teste NATO în ţările baltice”, scrie sursa citată..

Rolul lor principal era legat de protejarea rutelor comerciale maritime extrem de importante. Potrivit unei surse citate de ziarul britanic, dronele de tip K3 fac parte dintr-un program de apărare avut în vedere de către Londra ”în vederea garantării libertăţii navigaţiei” în Strâmtoarea Ormuz, aflată în centruţ Războiului dintre Statele Unite şi Iran, blocată în prezent şi tranzitată, pe timp de pace, 25% din traficul mondial de petrol.

În ciuda declarațiilor liniștitoare ale autorităților, reprezentanții opoziției politice solicită verificări amănunțite în toate structurile militare. În pofida asigurărilor Ministerului britanic al Aprăării, Partidul Conservator (Tories) a cerut Guvernului laburist să efectueze ”de urgenţă un audit” al echipamentelor sale, ”cu scopul de a stabili dacă conţine eventuale piese sau elemente de origine chineză asunsă”.

Problema aduce din nou în prim-plan relațiile tensionate dintre Londra și Beijing. Aceste dezvăluiri apar în contextul în care ”ameninţarea reprezentată de către China este tot mai îngrijorătoare, în pofida unor eforturi ale Guvernului laburist de a-şi încălzi relaţiile cu Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) aflat la putere”, comentează The Telegraph.

Nu este pentru prima dată când serviciile de informații britanice atrag atenția asupra acțiunilor de spionaj ale Chinei. Anul trecut, serviciile britanice de informaţii interne (MI5) au lansat o alertă în care-i avertiza pe parlamentari să spionajul chinez desfăşurau eforturi ”neîncetate” de a se ”amesteca” în funcţionarea Parlamentului britanic şi de a-l ”influenţa”, scrie cotidianul britanic.

Precauțiile Marii Britanii față de tehnologia chineză au o istorie recentă bine cunoscută. În 2020, Partidul Conservator, aflat la putere, i-a interzis producătorului chinez de telecomunicaţii Huawei „să participe la desfăşurarea reţelei britanice 5G, din cauza unor îngrijorări legate de securiatte”.