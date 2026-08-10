Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intensificat controalele în zona festivalurilor și a marilor evenimente din această vară, iar polițiștii au descoperit inclusiv substanțe suspecte ascunse în recipiente asemănătoare spray-urilor nazale. Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a declarat luni că verificările urmăresc identificarea drogurilor înainte ca acestea să ajungă în spațiile cu public numeros.

Cătălin Predoiu a spus că polițiștii au găsit, în unele cazuri, substanțe suspecte dizolvate în lichide și ascunse în recipiente similare celor folosite pentru produse decongestionante nazale. În urma verificărilor au fost descoperite și ridicate substanțe suspecte în mai multe forme, de la materie vegetală, pulberi și cristale până la comprimate, țigări confecționate artizanal și recipiente care conțineau lichide.

Ministrul interimar a arătat că astfel de cazuri indică schimbarea metodelor folosite pentru transportul și ascunderea substanțelor și necesitatea adaptării permanente a intervențiilor.

„Miza este ca aceste substanţe să nu ajungă în incinta festivalurilor şi, mai departe, la tineri. De aceea, am cerut structurilor MAI să folosească toate capacităţile operative disponibile pentru a le depista cât mai devreme, înainte de acces. Metodele de ascundere se schimbă, iar noi trebuie să ne adaptăm permanent răspunsul", a declarat Cătălin Predoiu.

În acțiunile desfășurate sunt implicați polițiști specializați în combaterea criminalității organizate, polițiști din structurile teritoriale, jandarmi și echipe canine specializate.

În condițiile prevăzute de lege sunt utilizate și mijloace tehnice de control. Predoiu a afirmat că dispozitivele sunt organizate astfel încât tentativele de introducere a substanțelor interzise să fie depistate înainte ca acestea să ajungă în spațiile în care se află un număr mare de participanți.

Echipele canine au un rol important în cadrul controalelor, în special în zonele de acces și în alte puncte stabilite în funcție de necesitățile operative. Acțiunile MAI urmăresc în primul rând siguranța participanților la festivaluri și la celelalte evenimente de amploare, în special a tinerilor. Prezența polițiștilor și jandarmilor și folosirea mijloacelor operative au ca obiectiv împiedicarea introducerii și distribuirii substanțelor interzise în interiorul zonelor cu public numeros.

Cătălin Predoiu a afirmat că Ministerul Afacerilor Interne va continua verificările pe întreaga perioadă a sezonului estival. Dispozitivele vor fi adaptate în funcție de noile metode folosite pentru transportul, ascunderea și distribuirea substanțelor.

Natura exactă și, acolo unde este cazul, concentrația substanțelor ridicate sunt stabilite prin analize și expertize de specialitate.

Cercetările sunt desfășurate în colaborare cu procurorii DIICOT.