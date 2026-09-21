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Trump schimbă planul pentru arcul din Washington. Va avea drone și lunetiști

Trump schimbă planul pentru arcul din Washington. Va avea drone și lunetiștiDonald Trump / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică, 20 septembrie 2026, că arcul monumental de 76 de metri pe care intenționează să îl construiască în apropierea Arlington National Cemetery va deveni și un „complex militar” destinat depozitării și utilizării rapide a dronelor, precum și desfășurării lunetiștilor.

Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe platforma sa Truth Social, care a invocat o solicitare a armatei americane și motive de securitate națională.

Potrivit președintelui american, noua structură ar urma să includă poziții pentru lunetiști pe acoperiș și în zona pieței, precum și spații pentru depozitarea unei cantități importante de muniție. Trump nu a prezentat însă detalii despre modul în care ar urma să fie integrate aceste facilități în proiectul arhitectural și nici nu a precizat dacă modificarea necesită aprobări suplimentare.

Un proiect de 76 de metri lângă Arlington

Arcul este planificat în zona Memorial Circle, în apropierea Arlington Memorial Bridge, între Lincoln Memorial și Arlington National Cemetery. Construcția ar urma să aibă aproximativ 250 de picioare, echivalentul a circa 76 de metri.

Dimensiunile propuse îl fac mult mai înalt decât Lincoln Memorial, care are aproximativ 30 de metri. Proiectul face parte din planurile administrației Trump de a modifica mai multe obiective importante din Washington înaintea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Designul prezentat anterior include o figură aurită, înaripată, reprezentând Lady Liberty, două vulturi aurii și patru lei. Pe structură ar urma să apară, de asemenea, inscripțiile „One Nation Under God” și „Liberty and Justice for All”.

Trump a descris noua construcție drept un obiectiv care ar combina funcția monumentală cu cea militară.

Trump invocă securitatea națională

În mesajul publicat duminică, Trump a spus că modificarea proiectului a fost făcută „la cererea insistentă a armatei Statelor Unite” și din motive de securitate națională.

Washington DC

Washington DC / sursa foto: Google

 

În traducere, președintele american a afirmat că a acceptat transformarea arcului într-un „complex militar de nivel înalt”, capabil să găzduiască și să depoziteze un număr mare de drone și să permită utilizarea rapidă a acestora. El a menționat, de asemenea, lunetiști pe acoperiș și în zona pieței, precum și depozitarea muniției pentru aceștia.

Pentagonul nu a oferit, în informațiile publicate până acum, detalii suplimentare care să explice necesitatea sau configurația militară descrisă de președinte. Washington Post a relatat că această componentă militară nu fusese menționată anterior în procesul de analiză a proiectului.

Proiectul nu are încă toate aprobările

Anunțul vine în timp ce proiectul se confruntă cu proceduri administrative și acțiuni în instanță. Administrația Trump intenționează să înceapă lucrările, însă aprobarea finală a National Capital Area Planning Commission nu fusese încă obținută la momentul anunțului.

Un grup de veterani și specialiști în conservarea patrimoniului contestă proiectul și susține că amplasarea arcului ar afecta perspectiva istorică dintre Lincoln Memorial și Arlington National Cemetery. Există, de asemenea, o dispută privind necesitatea unei aprobări din partea Congresului. Acestea sunt argumentele reclamanților în cadrul acțiunilor juridice, nu o decizie definitivă a instanței.

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