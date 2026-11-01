Sport

Dinamo învinge UTA cu 2-0 și revine pe primul loc 

Dinamo învinge UTA cu 2-0 și revine pe primul loc 
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Dinamo București a obținut duminică o victorie importantă în fața formației UTA Arad, scor 2-0, în etapa a 14-a din Superligă. Armstrong și Diogo Pinto au înscris pentru echipa pregătită de Nuno Campos, care a revenit astfel pe prima poziție a clasamentului, cu 33 de puncte.

Dinamo a deschis scorul în minutul 22

Partida disputată pe Arena Națională a început cu o ocazie a gazdelor. În minutul 10, Zandbergen a trimis mingea pe lângă bară, ratând deschiderea scorului.

Dinamo a reușit să înscrie în minutul 22, prin Opruț, însă golul a fost anulat deoarece jucătorul dinamovist se afla în ofsaid în momentul pasei decisive. El Sawy deviatese mingea în propria poartă.

UTA a încercat să răspundă, iar în minutul 28 portarul Bellaarouch a intervenit și a respins șutul expediat de Papeau.

Cum usucă italienii rufele iarna fără calorifer. Trucul începe în mașina de spălat
Cum usucă italienii rufele iarna fără calorifer. Trucul începe în mașina de spălat
Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice
Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice

Dinamo a intrat totuși în avantaj la pauză. În minutul 44, Armstrong a trimis puternic de la aproximativ 25 de metri și a deschis scorul pentru formația bucureșteană.

Diogo Pinto a stabilit rezultatul final

În repriza secundă, gazdele și-au mărit avantajul. În minutul 68, Diogo Pinto a șutat din interiorul careului și a înscris pentru 2-0, oferindu-le dinamoviștilor o poziție confortabilă.

Arădenii nu au renunțat și au încercat să reintre în joc. Cea mai importantă ocazie a oaspeților a venit în minutul 79, când Tzonis a trimis mingea în bară. Balonul a revenit în teren, iar Alin Roman a încercat să finalizeze faza, însă Bellaarouch a intervenit și a apărat.

Dinamo echipa

Dinamo echipa / foto: FB

Scorul a rămas neschimbat până la final, iar Dinamo a obținut toate cele trei puncte.

Dinamo, lider în clasament

După această victorie, Dinamo a ajuns la 33 de puncte și a revenit pe primul loc în Superligă. UTA Arad ocupă poziția a zecea, cu 18 puncte acumulate după 14 etape.

Stiri calde

23:46 - Alertă aeriană în Letonia, la granița cu Rusia și Belarus. Armata a cerut populației să rămână în case

23:34 - Zboruri ieftine din București în noiembrie. Malta și Milano, printre opțiuni

23:24 - Ziua când undele radio au ajuns prima dată în casele românilor

23:14 - Dinamo învinge UTA cu 2-0 și revine pe primul loc 

22:53 - Genoa lui Șucu a câștigat la Lecce și ajunge la trei victorii consecutive în Serie A

22:41 - Prințesa Charlotte l-a lăsat fără replică pe William. Ce glumă a făcut fiica sa în fața celor care o întrebau câți an...

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale