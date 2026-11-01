Dinamo învinge UTA cu 2-0 și revine pe primul loc 

Dinamo București a obținut duminică o victorie importantă în fața formației UTA Arad, scor 2-0, în etapa a 14-a din Superligă. Armstrong și Diogo Pinto au înscris pentru echipa pregătită de Nuno Campos, care a revenit astfel pe prima poziție a clasamentului, cu 33 de puncte.

Partida disputată pe Arena Națională a început cu o ocazie a gazdelor. În minutul 10, Zandbergen a trimis mingea pe lângă bară, ratând deschiderea scorului.

Dinamo a reușit să înscrie în minutul 22, prin Opruț, însă golul a fost anulat deoarece jucătorul dinamovist se afla în ofsaid în momentul pasei decisive. El Sawy deviatese mingea în propria poartă.

UTA a încercat să răspundă, iar în minutul 28 portarul Bellaarouch a intervenit și a respins șutul expediat de Papeau.

Dinamo a intrat totuși în avantaj la pauză. În minutul 44, Armstrong a trimis puternic de la aproximativ 25 de metri și a deschis scorul pentru formația bucureșteană.

În repriza secundă, gazdele și-au mărit avantajul. În minutul 68, Diogo Pinto a șutat din interiorul careului și a înscris pentru 2-0, oferindu-le dinamoviștilor o poziție confortabilă.

Arădenii nu au renunțat și au încercat să reintre în joc. Cea mai importantă ocazie a oaspeților a venit în minutul 79, când Tzonis a trimis mingea în bară. Balonul a revenit în teren, iar Alin Roman a încercat să finalizeze faza, însă Bellaarouch a intervenit și a apărat.

Scorul a rămas neschimbat până la final, iar Dinamo a obținut toate cele trei puncte.

După această victorie, Dinamo a ajuns la 33 de puncte și a revenit pe primul loc în Superligă. UTA Arad ocupă poziția a zecea, cu 18 puncte acumulate după 14 etape.