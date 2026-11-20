La doar 20 de ani, David Irimia reprezintă profilul sportivului din noua generație: disciplinat, echilibrat și profund legat de valorile familiei. Într-un peisaj sportiv în care tinerii caută modele autentice de perseverență și echilibru mental — exact spiritul promovat prin campania Nadia10 —, fundașul lui Dinamo vorbește deschis despre drumul spre marea performanță, de la primii bani investiți în ghete de fotbal până la visul de a îmbrăca tricoul naționalei României.

Cu ochii ațintiți spre campionatele de top ale Europei, în special Spania și Real Madrid, tânărul jucător al „câinilor” știe că performanța se construiește pas cu pas. Inspirat de etica muncii a idolului său, Cristiano Ronaldo, dar atent și la vedete precum Kylian Mbappé sau Harry Kane, Irimia își dorește, înainte de toate, să ajungă la prima reprezentativă a României, după ce a trăit deja emoția convocării la lotul U19.

„Cred că este cel mai mare vis al fiecărui fotbalist român să joace pentru echipa națională. Reprezinți o țară întreagă și ar fi o mândrie imensă să ajung acolo”, mărturisește David. VEZI FOTOPOZA 1 / 5

Dincolo de antrenamentele zilnice, tânărul fotbalist are un echilibru interior bazat pe lucruri simple. Nu este adeptul superstițiilor complicate: înainte de fiecare partidă se roagă și nu renunță sub nicio formă la o brățară de care este legat sufletește, pe care o acoperă cu o fașă atunci când intră pe gazon.

Deși poartă numărul 20 pe tricou — ales spontan alături de fratele său geamăn, Alex —, David evită extravaganțele obișnuite în vestiarele moderne. Nu își dorește tatuaje, însă are pregătită o surpriză pentru suporteri în cazul unei performanțe majore în tricoul alb-roșu: „Dacă aș câștiga titlul, cred că mai degrabă m-aș vopsi decât să-mi fac un tatuaj. M-aș face blond.”

Un aspect esențial al maturității sale sportive este modul în care își protejează sănătatea mentală. David Irimia a renunțat complet la Facebook și evită să citească articolele sau comentariile apărute după meciuri, preferând să se concentreze exclusiv pe sfaturile antrenorilor și ale celor care îl ajută să crească.

În afara terenului, viața lui rămâne ancorată în normalitate și disciplină:

Investiție în pasiune: Primii bani câștigați din fotbal, o primă de 800 de lei la Dinamo, nu au mers pe lucruri extravagante, ci pe o pereche de ghete mult dorite.

Independență în bucătărie: Deși locuiește încă cu familia, David gătește singur atunci când este nevoie, inspirându-se din rețetele de paste de pe TikTok.

Echilibru în timpul liber: Alături de fratele său geamăn, Alex, și de părinți, își încarcă bateriile acasă, unde „antrenamentele” suplimentare sunt asigurate de Muffin (poreclit „Mafia”), un Bichon Maltez neastâmpărat care îi scoate pe frații Irimia la alergat în fiecare zi liberă.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro