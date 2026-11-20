Un gest simplu de zi cu zi, precum urcatul scărilor, s-a transformat într-un veritabil spectacol al ambiției, rezistenței fizice și solidarității. Cea de-a șaptea ediție a competiției SkyRun a demonstrat încă o dată că sportul de masă nu are bariere de vârstă sau nivel de pregătire atunci când motivația îmbină grija pentru propria sănătate cu dorința de a ajuta.

Sâmbătă, 14 noiembrie, 720 de participanți au acceptat o provocare pe cât de solicitantă, pe atât de spectaculoasă: să urce în alergare cele 720 de trepte ale SkyTower București, cea mai înaltă clădire de birouri din România. Traseul a presupus o ascensiune de 36 de etaje și o diferență de nivel de 126 de metri, linia de sosire fiind amplasată la etajul 36, la NOR – Sky Casual Restaurant.

Spiritul campaniilor dedicate promovării sportului și a unui stil de viață activ, precum inițiativa Nadia10, se regăsește pe deplin în filosofia acestui eveniment: încurajarea fiecărei persoane să facă mișcare, indiferent dacă este la primul contact cu o competiție sau urmărește performanța absolută.

La SkyRun 2026 au luat startul atât amatori aflați la prima experiență de alergare pe scări, cât și echipe din mediul corporate, părinți alături de copii și sportivi profesioniști din circuitul Towerrunning World Association (TWA). Competiția a fost structurată pe patru categorii distincte — Individual Race (juniori și adulți), Corporate Challenge (echipe din companii), Kids Fun (copii între 7 și 13 ani însoțiți de părinți) și Professional TWA Tour — oferind fiecăruia șansa de a-și testa limitele într-un cadru sigur și plin de energie.

Pentru iubitorii de cifre și performanță, elita mondială a arătat ce înseamnă pregătirea fizică dusă la extrem: croatul Ivan Vuletic a câștigat proba masculină parcurgând cele 36 de etaje în doar 3 minute și 4,32 secunde, în timp ce austriaca Annemarie Wilhelm s-a impus la feminin cu un timp de 3 minute și 59,56 secunde.

Dincolo de beneficiile evidente ale efortului cardio și ale tonifierii musculare pe care le oferă urcatul scărilor, ediția din acest an a avut o puternică miză umanitară. Taxele de participare au generat 15.000 de euro, sumă suplimentată cu 5.000 de euro de către SkyTower, rezultând un fond total de 20.000 de euro direcționat către cinci organizații non-guvernamentale care sprijină copiii, tinerii și comunitățile vulnerabile: Autism Voice, Climb Again, SOS Satele Copiilor România, Mia's Children și Asociația Hercules.

„SkyRun este mult mai mult decât o competiție sportivă. Este un eveniment care aduce oamenii împreună și demonstrează că performanța sportivă și solidaritatea pot merge mână în mână. Ne bucurăm că ediția din acest an a atras 720 de participanți înscriși și că am reușit să donăm 20.000 de euro către cinci organizații care au un impact semnificativ în comunitățile pe care le sprijină”, a declarat Leo Forstner, Managing Director al RPHI România, compania care deține și administrează SkyTower.

Astfel, evenimentul a confirmat că cele mai simple forme de mișcare — accesibile oricui, în fiecare zi, chiar și renunțând la lift în favoarea scărilor — pot deveni primul pas spre o viață mai sănătoasă și o comunitate mai unită.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro