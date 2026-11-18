Sport Cupa României 2026 la gimnastică s-a desfășurat la Onești în Anul Nadia. Câștigătorii trofeului și Top 10 sportivi ai anului premiați la Gala Campionilor







Chiar în orașul natal al Nadiei Comăneci, la Onești, gimnastica românească a celebrat performanța, emoția și continuitatea generațiilor. În cadrul competiției desfășurate joi, 12 noiembrie 2026, sub egida „Anului Nadia”, echipa Dream Team — formată din Mihai Dina și Cătălina-Sophia Ciocade — a cucerit Cupa României la gimnastică artistică, într-o seară în care Federația Română de Gimnastică a premiat și cei mai buni 10 sportivi ai anului 2026 la cele trei discipline majore.

Evenimentul se înscrie firesc în misiunea campaniei Nadia10, dedicată celebrării a cinci decenii de la primul „10” olimpic din istorie și susținerii tinerilor sportivi români care duc mai departe tradiția de excelență a școlii românești de gimnastică.

Întrecerea pe echipe mixte de la Onești a oferit un spectacol sportiv strâns, decis la zecimi de punct:

Locul 1 – Dream Team (Mihai Dina și Cătălina-Sophia Ciocade): 25,078 puncte în finala mare; Locul 2 – Duo Power (Radu Iustin Mihai și Miriam Giușcă): 24,508 puncte; Locul 3 – Dynamic Team (Alexandru Urzică și Adelina Badic): 24,600 puncte în finala mică; Locul 4 – Acvilele Aurii (Zeno Kiss și Daria Tănasă): 22,441 puncte.

După încheierea întrecerilor din sală, Gala Campionilor a adus în lumina reflectoarelor primii 10 sportivi ai anului 2026 la gimnastică artistică masculină, gimnastică artistică feminină și gimnastică aerobică — o radiografie a valorilor actuale și a viitorului gimnasticii tricolore, în spiritul campaniei Nadia10:

Loc Gimnastică artistică masculină Gimnastică artistică feminină Gimnastică aerobică 1 Alexandru Urzică Aniela Maria Tudor Leonard Manta 2 Zeno Kiss Alexia Elena Blănaru Daniel Țavoc 3 Radu Iustin Mihai Miriam Giușcă Mădălin Boldea 4 Darius Petre Sabrina Maneca Voinea Melissa Farcuța 5 Nicolae Bera Cătălina-Sophia Ciocade Daniel Anton 6 Rafael Szabo Delia Jitea Vlăduț Popa 7 Ianis Diaconu Ariana Cotu Maria-Alessia Vrânceanu 8 Leo Jason Trandaburu Alexandra Andreea Nica Antoniu Surdu 9 Răzvan Costache Ștefania Boboc Ana-Matilda Drăghici 10 Rareș Petrache & Darrin Boldojar (egalitate) Adelina Cristina Ionescu Maria Manuela Toma

Organizarea Cupei României și a Galei Campionilor la Onești — locul unde Nadia Comăneci a făcut primii pași spre nemurirea olimpică — a confirmat importanța colaborării dintre instituțiile locale, federație și mediul privat în susținerea tinerilor sportivi.

Evenimentul a fost realizat de Federația Română de Gimnastică cu sprijinul Primăriei Municipiului Onești, Consiliului Local Onești și CSM Onești , alături de Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, partenerul de ospitalitate Complex Havana Târgu Ocna, precum și partenerii și sponsorii Smart Solutions, OMV Petrom, Asociația Dedeman, Brenntag, Bucovina, Gymnova prin Sportlife Group, Ortokinetic, Moreau, B&B Collection, EM Scientific Skincare, Financial Intelligence și Newsweek România.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro