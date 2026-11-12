Cupa României la gimnastică începe astăzi la Onești, chiar de ziua Nadiei Comăneci. Intrarea este liberă

Federația Română de Gimnastică organizează astăzi, 12 noiembrie, Cupa României la gimnastică în Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești. Evenimentul se desfășoară chiar de ziua de naștere a Nadiei Comăneci, în orașul său natal, marcând totodată anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul „10” din istoria Jocurilor Olimpice.

Accesul publicului în sală este gratuit, iar întrecerea va putea fi urmărită și în transmisiune directă.

Concursul reunește cei mai valoroși gimnaști și cele mai valoroase gimnaste din România, care vor intra în competiție într-un format dinamic, împărțiți în opt echipe mixte.

Evenimentul sportiv are loc în imediata apropiere a „Drumului Perfecțiunii”, traseul memorial care reconstituie drumul parcurs zilnic în copilărie de Nadia Comăneci, de acasă până la sala de antrenament.

Inaugurat pe 31 mai 2026 în prezența campioanei olimpice și deschis permanent publicului, traseul pornește de la blocul copilăriei de pe strada Tineretului, unde sunt amplasate monumentul iluminat permanent „Lumina care a aprins visul” și banca pe care Nadia a semnat mesajul „Vă iubesc, cu drag”.

Itinerariul continuă prin punctele emblematice ale orașului:

Scările fostului Cinema „Capitol” și zona Restaurantului „Intim” , locul unde gimnastele luau masa după antrenamente;

Strada Poștei și Bulevardul Oituz , pe lângă Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” ;

Punctul final la Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci”.

Pe întregul traseu sunt instalate borne tematice, panouri numerotate și plăci memoriale care documentează drumul spre performanța istorică de la Montreal 1976. Prin scanarea codurilor QR, vizitatorii au acces la fotografii, documente și filme de arhivă, precum și la o experiență de realitate augmentată (AR) care reconstituie atmosfera Oneștiului din anii ’70.

Proiectul memorial a fost inițiat de CSM Onești, realizat în zece zile și finanțat de OMV Petrom, prin Fundația FORGYM București. Organizarea ediției din acest an a Cupei României este realizată de Federația Română de Gimnastică în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești și CSM Onești.