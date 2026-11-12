Joi, 12 noiembrie, lumea sportului celebrează ziua de naștere a Nadiei Comăneci, sportiva care a redefinit perfecțiunea și a scris pagini de aur pentru România. Născută la Onești, în 1961, Nadia împlinește 65 de ani și rămâne un simbol absolut al excelenței, fiind recunoscută la nivel mondial drept cea mai mare gimnastă din istorie.

Numele Nadiei Comăneci este legat indisolubil de Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. La doar 14 ani, gimnasta română a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, la paralele inegale. Tabela electronică de concurs nu era programată să afișeze nota maximă, motiv pentru care pe ecran a apărut 1.00. Performanța a uimit planeta și a adus României trei medalii de aur, una de argint și una de bronz la acea ediție. De atunci, expresia „Zeița de la Montreal” a devenit sinonimă cu numele său, iar standardele acestui sport au fost ridicate la un nivel fără precedent.

Dincolo de momentul istoric din Canada, cariera Nadiei Comăneci este susținută de cifre remarcabile. La Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, ea a cucerit alte două medalii de aur și două de argint, confirmându-și statutul de lider incontestabil al gimnasticii mondiale. În total, palmaresul său olimpic numără nouă medalii, dintre care cinci de aur. La acestea se adaugă titluri mondiale și europene care au consolidat prestigiul școlii românești de gimnastică.

Prin eleganță, precizie și curaj, Nadia a inspirat generații întregi de sportive din întreaga lume, transformând gimnastica într-un spectacol urmărit de milioane de oameni.

Stabilită în Statele Unite ale Americii alături de familia sa, Nadia Comăneci continuă să fie un ambasador activ al sportului și al României. Implicată în numeroase proiecte caritabile, în susținerea tinerelor talente și în promovarea mișcării, fosta mare campioană nu a rupt niciodată legătura cu țara natală. De ziua ei de naștere, pe 12 noiembrie, mesajele de apreciere și recunoștință vin din toate colțurile lumii, confirmând faptul că impactul său depășește cu mult granițele sălilor de concurs. Nadia Comăneci nu este doar o campioană a trecutului, ci un reper viu de disciplină, perseverență și performanță la cel mai înalt nivel.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro