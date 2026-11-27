Povestea pare desprinsă dintr-un scenariu de film: la doar 17 ani, fără să dețină încă un permis de conducere, un adolescent din Craiova s-a înscris pe ultima sută de metri într-o competiție națională de motorsport și a reușit să îi impresioneze pe specialiști. Francesko Stuparu a câștigat marea finală ZBOR Drive Challenge, iar în 2027 va lua startul ca pilot oficial în Campionatul Național de Super Slalom.

Motorsportul este unul dintre cele mai costisitoare și greu accesibile sporturi pentru un tânăr aflat la început de drum. Tocmai această barieră a vrut să o spargă Dominic Marcu, de șase ori campion național la viteză în coastă și pionierul curselor cu mașini electrice din România, printr-un proiect lansat alături de BCR în hub-urile de tineret din șase mari orașe ale țării.

La start s-au aliniat 240 de adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani, dar marele câștigător a fost unul care nici măcar nu plănuise inițial să participe.

Francesko Stuparu a cochetat cu kartingul în copilărie, însă a renunțat devreme, crezând că drumul spre performanță îi este închis. Totul s-a schimbat printr-o decizie spontană, luată în ultima zi de înscrieri pentru etapa din Craiova.

„Pasiunea pentru mașini a făcut mereu parte din viața mea. În copilărie, am avut ocazia să practic kartingul, însă, la acea vreme, nu mă gândeam că aș putea merge mai departe pe acest drum. Am aflat despre prima probă chiar în ultima zi de înscriere, iar decizia de a mă înscrie a fost una spontană. Privesc această oportunitate ca pe un prim pas spre o posibilă carieră în motorsport și sunt nerăbdător să văd ce îmi rezervă viitorul”, a povestit Francesko Stuparu.

Drumul până la trofeu nu a fost deloc unul simplu:

Testul pe simulator: Cei 240 de participanți din Craiova, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, București și Ploiești au trecut mai întâi prin calificări pe simulatoare profesionale. Testul realității: Cei mai rapizi zece din fiecare oraș au urcat la volan pe circuite special amenajate, unde au fost evaluați direct de Dominic Marcu pentru viteza de reacție, controlul mașinii și sângele rece în situații de presiune. Finala: Pe 15 noiembrie, la Ploiești, cei șase finaliști regionali s-au duelat pentru marele premiu, câștigat de adolescentul din Bănie.

Parcursul lui Francesko ilustrează exact spiritul campaniei Nadia10 — curajul de a încerca, disciplina și puterea mentoratului care deschide uși noii generații de sportivi români. Pentru Dominic Marcu, proiectul a reprezentat șansa de a le oferi altora sprijinul care lui i-a lipsit la debut.

„Știu foarte bine cât de greu este să ajungi în motorsport. Știu ce înseamnă să îți dorești enorm să concurezi, dar să nu ai o mașină, un buget, o echipă sau oamenii potriviți lângă tine. Am vrut să schimbăm cu adevărat viața unui tânăr. Francesko a venit la această competiție cu un vis și a plecat acasă cu oportunitatea de a deveni pilot de curse. În 2027, îl vom vedea la volanul unui Renault 5 electric, într-un campionat național, cu o echipă completă în spatele lui”, a declarat Dominic Marcu. VEZI FOTOPOZA 1 / 4

Pe lângă marele câștigător, și ceilalți doi tineri urcați pe podium au primit experiențe unice în lumea automobilismului de performanță:

Locul 1 – Francesko Stuparu (17 ani, Craiova): Va pilota un Renault 5 E-Tech electric de competiție în două etape ale Campionatului Național de Super Slalom (sezonul 2027), beneficiind de echipament complet, echipă tehnică, instructor, logistică și echipă media dedicată.

Locul 2 – Mihai Suciu (Cluj): Va trăi adrenalina din dreapta lui Dominic Marcu, în postura de copilot, într-o etapă oficială din România, la bordul unui Tesla Model S Plaid de peste 1.000 CP .

Locul 3 – Andrei Botoacă (Ploiești): Va urca pe circuit ca copilot alături de campionul național.

Finala i-a mai adus la start pe Andrei Paraschita (București), Andrei Dorobantu (Brașov) și Codrin Busuioc (Iași), toți șase demonstrând că viitorul motorsportului electric românesc are deja o generație pregătită să accelereze.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro