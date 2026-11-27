Pregătirea unui meci Dinamo – Steaua nu se rezumă doar la scheme tactice, mai ales cand vestiarul este plin de jucători veniți din afara țării. Antrenorul echipei masculine de volei a dinamoviștilor, Bogdan Tănase, a găsit o metodă inedită pentru a le explica stranierilor ce înseamnă „Eternul Derby” al sportului românesc: le-a pus filme cu confruntările istorice dintre cele două rivale. Strategia a funcționat impecabil, iar Dinamo s-a impus categoric, scor 3-0.

Pentru sportivii crescuți în România, duelul dintre Dinamo și Steaua are o încărcătură aparte, indiferent de sport sau de locul din clasament. Pentru jucătorii străini abia ajunși în campionatul intern, însă, istoria acestei rivalități este dificil de perceput doar din vorbe.

Conștient că miza psihologică poate face diferența, Bogdan Tănase a transformat săptămâna premergătoare meciului într-o lecție de cultură și istorie a sportului românesc.

Rezultatul s-a văzut imediat pe teren: Dinamo a câștigat în minimum de seturi (3-0) și rămâne neînvinsă în actuala ediție de campionat.

Lecția din vestiar a prins viață în sala de joc, unde atmosfera creată de suporteri l-a impresionat inclusiv pe tehnicianul învingătorilor. Dincolo de spectacolul sportiv, cel mai mare câștig al serii a fost prezența masivă a copiilor în tribune — un element esențial pentru viitorul sportului românesc, promovat și prin valorile campaniei Nadia10, dedicate inspirației și educației prin sport.

Emoția tribunelor: „Atmosfera în sală a fost fantastică. Tot meciul m-am uitat împrejur. Este minunat să vezi o asemenea atmosferă la un meci de volei. Vreau să remarc și prezența multor copii, ceea ce mă bucură. Sălile trebuie să fie pline de copii”, a subliniat Bogdan Tănase. Energia din teren: „Nu pot să spun că a fost o victorie ușoară. Se vede că ne-am dorit să câștigăm derby-ul acesta, pe care îl știe toată lumea. Atmosfera din sală îți dă mereu un plus de energie. Când auzi ba tobele, ba suporterii care cântă și când vezi atâta lume care te susține chiar și în momentele grele, te ajută foarte mult”, a completat centrul dinamovist Robert Călin.

Pentru Robert Călin, victoria împotriva Stelei a avut și o puternică componentă personală. Pe banca tehnică a rivalei, ca antrenor secund, se află Daniel Săvoiu — omul care l-a descoperit și l-a format pe parcursul întregului juniorat.

„La început aveam un pic de emoții când jucam împotriva lui, dar deja au început să treacă. Mă bucur de fiecare dată când îl văd și că mai reușim să vorbim, să mai schimbăm câteva vorbe. Este ceva exact cum îmi doream când eram mic, la juniori, cu el”, a mărturisit voleibalistul lui Dinamo.

Parcursul lui Robert Călin este și o dovadă de adaptabilitate: a început voleiul ca ridicător, a continuat ca universal, iar astăzi este unul dintre oamenii de bază pe postul de centru:

„Nu pot să spun că mi-a plăcut la început pe centru, dar a început să îmi placă tot mai mult.”

Pe lângă pregătirea mentală, Bogdan Tănase menține tensiunea constructivă în lot printr-o regulă strictă: titularii sunt anunțați abia în ziua partidei. Tehnicianul nu a folosit aceeași formulă de start în două meciuri consecutive, dorind să le ofere șanse tuturor celor 16 jucători din lot până la finalul turului.

Concurență maximă: „Mereu este presiune și la antrenamente. Toată lumea vrea să dea tot ce poate în timpul săptămânii pentru a fi în teren în timpul meciului”, recunoaște Robert Călin.

Cu gândul la campioana Europei, dar cu picioarele pe pământ: După triumful din derby, pentru Dinamo urmează o provocare uriașă în Liga Campionilor — duelul din Italia împotriva deținătoarei trofeului, Perugia, programat pe 9 decembrie. Până atunci, însă, Bogdan Tănase le cere elevilor săi concentrare totală pe meciurile rămase în campionatul intern.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

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