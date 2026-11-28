Meciul FCSB - Csikszereda, programat în etapa a 17-a a Superligii, se joacă astăzi, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Steaua din București. Partida poate fi urmărită în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Roș-albaștrii abordează duelul după trei runde consecutive fără victorie și fără gol marcat în campionat, perioadă în care au cedat cu 0-1 în fața Corvinului și au remizat 0-0 cu FC Argeș. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf încearcă să oprească seria negativă și să revină pe linia succeselor pe teren propriu.

De cealaltă parte, formația pregătită de Valentin Suciu traversează și ea un moment dificil, după ce a pierdut la scor, 0-4, pe teren propriu, contra Corvinului Hunedoara. În turul sezonului regulat, din 26 iulie, FCSB s-a impus la Miercurea Ciuc cu 2-0.

Lotul lui Laurențiu Reghecampf primește două vești importante înaintea partidei de diseară: Juri Cisotti și Arnold Garita sunt apți și revin după accidentări.

Mijlocașul italian nu a mai evoluat din 2 noiembrie, când a jucat în înfrângerea suferită de FCSB cu U Cluj, scor 0-1. Atacantul camerunez a lipsit la ultimele patru partide după ce a suferit o întindere de ligament la genunchi în derby-ul cu Rapid.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Drăguș

Rezerve FCSB: M. Popa - Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, M. Toma, L. Stancu, D. Popa, Al. Stoian, Garita, J. Paulo

Absenți FCSB: Korenica, Ngezana, Politic, Labonne (accidentați)

Antrenor FCSB: Laurențiu Reghecampf

Csikszereda (4-1-4-1): Pap - Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif - Vereș (cpt.) - Stahl, Vukovic, Nyitra, Szalay - Eppel

Rezerve Csikszereda: Karacsony - A. Szabo, Kukovec, Jebari, Csuros, Horvath, Noveli, Czekus, Tajti, Araujo, Odor, Z. Magyar

Absent Csikszereda: Bakos (accidentat)

Antrenor Csikszereda: Valentin Suciu