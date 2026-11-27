Documentarul vertical „Nadia”, realizat de regizoarea Carmen Lidia Vidu, a fost lansat integral online vineri, 27 noiembrie 2026, la 37 de ani de la fuga Nadiei Comăneci din România comunistă. Serialul are 29 de episoade, însumează 7 ore și 40 de minute și poate fi urmărit gratuit pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok, într-un proiect care reconstituie povestea gimnastei prin documente de arhivă, mărturii și interviuri.

Producția urmărește mai multe momente din viața sportivei, de la performanțele care au consacrat-o la Jocurile Olimpice de la Montréal din 1976 până la controlul exercitat de regimul comunist asupra vieții sale, supravegherea Securității, plecarea din România în noiembrie 1989 și campania de dezinformare care a urmat. Lansarea online coincide cu data la care Nadia Comăneci a părăsit clandestin România, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989.

Serialul începe înaintea momentului care a consacrat-o definitiv pe Nadia Comăneci în istoria sportului mondial. Primul 10 perfect al gimnastei a fost obținut cu câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de la Montréal, la Madison Square Garden din New York.

În documentar, Nadia Comăneci explică și povestea afișării notei 1.00 la Montréal, în 1976, în locul unui 10.00. Sistemul electronic al tabelei de scor nu fusese conceput pentru a afișa nota perfectă, deoarece organizatorii consideraseră că aceasta nu va fi obținută.

Serialul explorează și felul în care performanțele sportive ale Nadiei au fost transformate într-un instrument de propagandă, dar și restricțiile impuse de autoritățile comuniste asupra vieții și deplasărilor sale în străinătate.

Cele 29 de episoade reunesc materiale din arhivele Securității, stenograme ale Comitetului Politic Executiv, filme ale Studioului Sahia, înregistrări din Fonoteca Radio și arhiva Televiziunii Române.

La reconstrucția poveștii participă personalități din sport, jurnalism, cultură și entertainment. Printre interlocutori se numără Nadia Comăneci, Nellie Kim, Lavinia Betea, Stejărel Olaru, Germina Nagâț, Cătălin Tolontan, Andreea Esca, Amalia Enache, Radu Paraschivescu, Lola Lafon, Tudor Giurgiu, Anastasia Soare, INNA, Smiley, Theo Rose și Erika Isak.

Cercetătoarea Germina Nagâț vorbește în serial despre restricțiile impuse gimnastei înainte de plecarea din România, inclusiv despre dificultățile pe care aceasta le-a întâmpinat pentru a obține aprobări de călătorie în state occidentale.

Regizoarea Carmen Lidia Vidu spune că proiectul urmărește să aducă documentele istorice și arhivele în spațiul în care publicul tânăr consumă în prezent conținut, prin formatul vertical, adaptat telefoanelor mobile și platformelor sociale.

Documentarul a avut o avanpremieră în octombrie, la Astra Film Festival din Sibiu, unde a fost prezentat un preview al serialului, urmat de o discuție cu Germina Nagâț și Carmen Lidia Vidu.

Proiectul va avea și o prezentare internațională pe 1 decembrie 2026, la Gene Siskel Film Center din Chicago, în cadrul Romanian Film Festival. Serialul este programat în gala de deschidere, de la ora 20:00, iar proiecția va fi deschisă de regizoarea Carmen Lidia Vidu.

Cele 29 de episoade ale documentarului „Nadia” sunt disponibile gratuit online, pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok, oferind publicului acces la o reconstrucție documentară a vieții, carierei și plecării Nadiei Comăneci din România comunistă.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro