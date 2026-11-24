Atelierul deschis de la parterul centrului comercial ParkLake a prins deja viață. Începând de luni, 23 noiembrie, arhitectul și artistul vizual Adrian Mitu și-a instalat șevaletul, pensulele și ceștile cu cafea chiar pe culoarul mall-ului, dând startul maratonului de pictură live „Nadia Brâncuși”. Primele schițe și tușe au început deja să se contureze pe hârtie, iar trecătorii pot urmări zilnic, până în prag de Crăciun, cum o expoziție întreagă crește chiar în fața lor.

VEZI FOTOPOZA 1 / 5

Proiectul din acest an are o semnificație aparte pentru cultura și sportul românesc. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Montreal și 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Pentru a marca această dublă aniversare, Adrian Mitu va realiza integral în fața publicului 20 de lucrări în format 50x70 cm — zece inspirate din universul marii campioane și zece dedicate operei sculptorului de la Hobița — folosind tehnica sa inconfundabilă ce îmbină cafeaua și acuarela.

Primele imagini din spațiul amenajat la parterul ParkLake arată un concept gândit până la cel mai mic detaliu. De profesie arhitect, Adrian Mitu a proiectat două panouri ample din lemn, integrate armonios în geometria clădirii, pe care lucrările vor fi expuse treptat, pe măsură ce sunt gata.

[Inserează aici o imagine de detaliu cu artistul lucrând cu cafea și acuarelă sau cu primele lucrări așezate pe panouri]

Miza acestui maraton este una profund deschisă comunității. Într-o perioadă în care accesul la marile expoziții din oraș poate presupune costuri ridicate pentru o familie — un bilet la ArtSafari ajungând la 150 de lei —, întâlnirea cu arta din ParkLake este complet gratuită și spontană. Copiii aflați la plimbare cu părinții se pot opri chiar lângă masa de lucru pentru a vedea cum prind formă exercițiile de nota 10 ale Nadiei sau etapele prin care a trecut creația lui Brâncuși, de la Ecorșeu și Rugăciunea, până la Pasărea în văzduh și Coloana fără de sfârșit.

Adrian Mitu se definește drept un „povestitor” care împărtășește prin pictură ceea ce descoperă prin documentare. Cunoscut atât în țară, cât și peste ocean — unde a expus inclusiv la prestigiosul eveniment Hilton Head Concours d'Elegance din Carolina de Sud — pentru lucrările sale cu automobile clasice și eroi ai copilăriei pictate cu cafea, artistul a transformat finalul de an într-o tradiție a maratoanelor publice în București:

2016 („Blue Coffee”): Seria a debutat acum zece ani, tot în ParkLake, cu 100 de picturi realizate în 30 de zile pentru centenarul BMW.

2024 („Ecoul Sportiv”): Susținut de regretatul Helmut Duckadam, artistul a pictat timp de 46 de zile consecutive 30 de momente de referință ale sportului românesc din acel an.

2025 („Toma”): În 30 de zile a creat 12 tablouri dedicate geniului lui Toma Caragiu, colecție expusă ulterior chiar la Teatrul Bulandra.

Pentru Adrian Mitu, prezența publicului este cel mai bun catalizator: în mijlocul oamenilor lucrează aproape de două ori mai repede decât acasă sau într-o cafenea, alimentat de curiozitatea copiilor și de dialogurile spontane cu vizitatorii.

Lucrările din seria „Nadia Brâncuși” nu sunt scoase la vânzare, deoarece artistul își dorește să păstreze colecția întreagă pentru a o putea duce în diverse spații culturale. Mai mult, după ce maratonul se încheie pe 23 decembrie, Mitu își propune să ducă lucrările cu Brâncuși — și, dacă va găsi locul potrivit, și pe cele cu Nadia — tocmai la New York, profitând de o expoziție auto pe care o pregătește anul viitor în SUA și de atenția globală de care se bucură sculptorul român la MoMA.

Dacă ai drum prin zona Parcului IOR sau vii la cumpărături în ParkLake în următoarele săptămâni, fă un mic ocol pe la parter. Poți urmări pe viu cum ia naștere o expoziție unică, la propriu, dintr-o ceașcă de cafea și câteva pensule.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro