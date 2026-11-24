Naţionala de fotbal Under 17 a României, formată din jucători născuţi în 2009, a suferit marţi a doua înfrângere în grupa K de la Campionatul Mondial U17 ce este găzduit de Qatar, cedând cu scorul de 0-1 în faţa selecţionatei din Venezuelei. Partida s-a decis în repriza secundă, iar finalul a adus şi o eliminare în tabăra tricolorilor.

Singura reuşită a întâlnirii a venit în minutul 64, atunci când Lozada a punctat pentru sud-americani şi a stabilit scorul final. Lucrurile s-au complicat şi mai mult pentru reprezentativa României în minutul 77, în momentul când Silitră a văzut cartonaşul roşu, lăsând echipa în inferioritate numerică pe finalul confruntării.

Selecţionerul Mircea Diaconescu a trimis pe teren următorul prim unsprezece: 1. Coşa - 5. Corlat-cpt, 4. Paul, 13. Corduneanu - 14. Mănăilă, 20. Niculcea, 6. Precup, 10. Goncear, 3. Bencze - 9. Silitră, 17. Bota.

Pe banca de rezerve s-au aflat: 12. Croitor, 16. Kroes - 7. Aevoaei, 8. Pădure, 11. Bodnar, 15. Loghin, 18. Tripon, 19. Stancu, 21. Muntean.

În prima etapă disputată în Qatar, naţionala U17 a României pierduse tot la limită, scor 0-1, în compania Mexicului. După două runde jucate, tricolorii rămân fără punct marcat în grupa K, din care mai fac parte Mexic, Venezuela şi Camerun.

Următorul meci al selecţionatei pregătite de Mircea Diaconescu este programat vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, pe Aspire Zone (Teren 8), împotriva naţionalei Camerunului.

Prezenţa la turneul final din Qatar reprezintă o premieră pentru România la categoria Under 17, echipa obţinând calificarea datorită statutului de una dintre cele mai bune formaţii clasate pe locurile secunde în ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2026.

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA 1-0 Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun