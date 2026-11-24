Educația trebuie transformată într-o prioritate centrală a strategiei naționale de competitivitate a României pentru intervalul 2027–2035, arată concluziile unui raport coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți la Banca Națională a României. Documentul propune o restructurare profundă a rețelei școlare, integrată într-o reformă administrativ-teritorială mai largă, alături de soluții concrete pentru eliminarea diferențelor dintre școlile de la sat și cele de la oraș, creșterea performanței actului educațional și stimularea investițiilor în cercetare și inovare, conform news.ro.

Analiza intitulatată „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, elaborată de Institutul Jacques Delors și HorizonX la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), plasează dezvoltarea capitalului uman printre cei patru piloni principali de reforme și investiții de care România are nevoie pentru a-și consolida economia.

„România are nevoie de politici publice pentru educaţie, formare profesională şi cercetare, care să asigure continuitatea reformelor şi a investiţiilor dincolo de ciclurile electorale, pentru a putea dezvolta un nou model de competitivitate, bazat pe inovaţie. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, reducerea inegalităţilor dintre mediul urban şi rural şi dezvoltarea competenţelor necesare economiei viitorului sunt esenţiale pentru trecerea României la un model de creştere bazat pe inovare şi productivitate”, se arată într-un comunicat transmis de DDD Foundation.

Specialiștii care au redactat documentul pledează pentru formarea unei coaliții naționale dedicate reformei și inovării, menită să garanteze aplicarea coerentă a strategiei indiferent de schimbările politice, stabilind ținte clare de progres pentru anii 2030 și 2035. Diagnoza sistemului actual scoate la iveală probleme cronice: bugete publice insuficiente, rezultate la evaluările școlare situate la coada clasamentului european, prăpastia dintre mediul urban și cel rural, precum și o deconectare evidentă a școlii de la nevoile reale ale angajatorilor.

Pentru a corecta alocările defectuoase, raportul propune introducerea unui mecanism anual de verificare a modului în care sunt cheltuiți banii publici în învățământ, procedură care să facă parte din construcția bugetului de stat.

„Această evaluare ar trebui să identifice cheltuielile ineficiente şi domeniile prioritare de investiţii, contribuind la o alocare mai bună a resurselor disponibile.”, se precizează în comunicatul citat.

Totodată, autorii analizei sugerează regândirea finanțării multianuale destinate unităților de învățământ, astfel încât fondurile să acopere modernizarea clădirilor și serviciile conexe esențiale pentru prevenirea abandonului școlar, inclusiv programele de masă caldă pentru elevi.

Pe zona resurselor umane, documentul pune accent pe meritocrație, recomandând criterii mai riguroase de competență și selecție pe parcursul carierei didactice, dublate de o salarizare mai bună și condiții optime de lucru. În plus, este propusă organizarea periodică, la scară națională, a unor evaluări privind cunoștințele și abilitățile pedagogice ale dascălilor, pentru a identifica exact unde este nevoie de cursuri de perfecționare. Potrivit autorilor, creșterea calității în educație depinde atât de atragerea și păstrarea profesorilor bine pregătiți, cât și de investiția constantă în formarea lor.

Decalajele geografice și sociale sunt identificate drept bariere majore în calea performanței școlare. Soluția propusă vizează o reorganizare structurală a rețelei de școli, corelată cu o reformă administrativ-teritorială amplă, astfel încât infrastructura să reflecte realitățile demografice actuale.

„Actuala reţea şcolară reflectă, în multe cazuri, distribuţia populaţiei de acum trei-patru decenii, ceea ce contribuie la existenţa unor şcoli insuficient dotate în zonele afectate de depopulare. Recomandările includ investiţii în infrastructură şcolară modernă, transport, acces la internet şi programe de masă pentru elevii din comunităţi dezavantajate”, se menționează în document.

Pentru a rezolva criza de cadre didactice calificate din zonele rurale, raportul propune acordarea unor bonusuri salariale și a altor forme de susținere. O idee concretă este finanțarea studiilor universitare pentru tinerii proveniți de la sate, cu condiția ca aceștia să se întoarcă și să predea în comunitățile lor natale pentru un interval de timp prestabilit.

Un alt capitol important vizează revitalizarea învățământului profesional și tehnic printr-o cooperare reală între autorități, școli și mediul de afaceri. Autorii susțin crearea unor programe de studiu pliate pe specificul economic al fiecărei regiuni, oferind ca exemple industria auto dezvoltată în zona Pitești sau sectorul textil din zona Sibiului.

„O prioritate este extinderea învăţării la locul de muncă şi a parteneriatelor dintre şcoli şi companii, în special în regiunile dezavantajate. Pentru stimularea implicării angajatorilor, Raportul recomandă simplificarea facilităţilor fiscale pentru companiile care oferă locuri de practică elevilor din învăţământul profesional şi tehnic”, se arată în comunicat.

Implementarea acestor soluții ar reduce deficitul de forță de muncă calificată și ar ușura integrarea absolvenților pe piața muncii, într-un context în care România înregistrează cel mai mare procent din Uniunea Europeană de tineri care nu urmează nicio formă de învățământ, nu lucrează și nu participă la cursuri de formare (categoria NEET).

Pe termen lung, învățarea pe tot parcursul vieții devine obligatorie în fața valului de schimbări tehnologice. Documentul recomandă introducerea unor vouchere de formare profesională pentru anumite categorii de salariați, facilitând astfel reconversia profesională. De asemenea, autorii subliniază urgența integrării competențelor de inteligență artificială în programele educaționale, pentru ca forța de muncă să țină pasul cu transformările economiei.

În condițiile în care cercetarea românească se confruntă cu o subfinanțare cronică, raportul recomandă construirea unor ecosisteme regionale de inovare, bazate pe parteneriate strânse între universități, companii și instituții publice.

Alocările financiare pentru cercetare și dezvoltare ar urma să se concentreze pe trei direcții strategice: dezvoltarea clusterelor de inovare, susținerea startup-urilor și a companiilor aflate în etapa de extindere, precum și creșterea capacității de inovare a întreprinderilor mici și mijlocii.

„Printre propunerile concrete se numără utilizarea în comun a infrastructurilor de cercetare, inclusiv a laboratoarelor, şi adaptarea programelor universitare pentru a include perioade de schimb şi colaborare între universităţi şi companii”, precizează comunicatul.

Documentul încurajează, de asemenea, extinderea alianțelor universitare europene din care fac parte instituții românești, sprijinirea centrelor regionale de inovare în sectoare cu potențial economic ridicat și acordarea de facilități fiscale pentru companiile care investesc în cercetare și dezvoltare.

Toate aceste direcții pentru educație, formare și cercetare sunt integrate într-un plan național de competitivitate pentru perioada 2027–2035, structurat pe patru mari pachete de reforme: întărirea capacității administrative a statului, reforme fiscale și financiare menite să atragă investiții, reducerea structurală a prețurilor la energie și dezvoltarea capitalului uman.

În domeniul educației, ținta asumată pentru anul 2035 este ca performanțele elevilor români să ajungă aproape de media Uniunii Europene, inegalitățile dintre regiuni și categorii sociale să fie diminuate considerabil, iar școala să pregătească absolvenți cu competențe direct aplicabile în economie. Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook” a fost redactat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).