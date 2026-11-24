Cinci persoane au fost trimise în judecată de DIICOT în dosarul fotografiilor trucate care sugerau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025. Printre inculpați se află Ilie Potecaru, alături de Gheorghe-Liviu Bicuți, Andrei Gabriel Bicuți, Mihai Cojocaru și Marius-Adrian Dobre. Elena Lasconi, care a publicat imaginile pe Facebook la 1 mai 2025, are calitatea de martor în acest dosar, arată Oficiul de Știri.

În comunicatul transmis pe 24 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat trimiterea în judecată a cinci inculpați, însă nu le-au făcut publice numele. Instituția a menționat doar vârstele acestora, respectiv 26, 29, 30, 52 și 53 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele trimise în judecată sunt:

Ilie Potecaru;

Gheorghe-Liviu Bicuți;

Andrei Gabriel Bicuți;

Mihai Cojocaru;

Marius-Adrian Dobre.

Ancheta vizează producerea și distribuirea unor fotografii trucate, menite să creeze impresia că Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea s-ar fi întâlnit înaintea scrutinului prezidențial din 2025.

Ilie Potecaru este unul dintre fondatorii companiei Ilcor Auto Eco. Numele său a apărut în mai multe relatări de presă referitoare la contracte încheiate cu instituții publice.

În 2010, societatea a obținut de la Primăria Sectorului 6 un contract pentru ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, în perioada în care instituția era condusă de fostul primar Cristian Poteraș, potrivit informațiilor publicate de HotNews.

De asemenea, Potecaru a fost menționat în legătură cu un acord-cadru de aproximativ 118,5 milioane de lei, semnat de Primăria Sectorului 1 pentru lucrări la locurile de joacă.

Până în prezent, comunicatul DIICOT nu oferă detalii despre presupusa contribuție a lui Potecaru la realizarea și distribuirea fotografiilor trucate.

Andrei Gabriel Bicuți este administratorul Training Private Group SRL. Potrivit informațiilor publicate anterior de NewsCenter.ro, persoane asociate societății ar fi participat la organizarea filmării realizate într-un imobil din Tunari.

Gheorghe-Liviu Bicuți este asociat al Creative & Innovative Management SRL. Documentele citate de aceeași publicație indică un transfer de 92.500 de lei către CStudio Ro Film Production SRL, efectuat la 22 aprilie 2025. Scopul exact al acestei plăți nu a fost confirmat oficial.

Mihai Cojocaru este asociat cu CStudio Ro Film Production SRL, companie despre care NewsCenter.ro a relatat că ar fi realizat filmarea și capturile foto folosite ulterior pentru distribuirea materialului.

Marius-Adrian Dobre a fost menționat în relatările anterioare despre dosar ca fiind colaborator al Training Private Group SRL.

DIICOT nu a făcut publice numele persoanelor și ale societăților comerciale în comunicatul oficial referitor la trimiterea în judecată.

Potrivit procurorilor, în aprilie 2025, persoanele vizate de anchetă ar fi finanțat și coordonat realizarea unei filmări în care au fost folosiți actori care îi imitau pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Anchetatorii susțin că actorii au fost machiați astfel încât să semene cu cele trei persoane publice. Pentru filmare ar fi fost folosite inclusiv autoturisme asemănătoare celor asociate cu persoanele imitate.

Scena ar fi fost înregistrată pe timp de noapte, de la distanță și în condiții de vizibilitate redusă. Ulterior, din materialul video ar fi fost selectate cinci imagini, care au fost prelucrate pentru a crea aparența unei întâlniri reale.

Potrivit anchetatorilor, Elena Lasconi ar fi primit imaginile prin e-mail și le-ar fi publicat pe pagina sa de Facebook la 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Procurorii susțin că persoanele implicate știau că fotografiile erau false și ar fi urmărit ca acestea să ajungă în spațiul public pentru a influența opțiunile electorale.

În ceea ce o privește pe Elena Lasconi, DIICOT arată că aceasta nu ar fi cunoscut caracterul trucat al imaginilor în momentul publicării. Din acest motiv, fosta candidată la alegerile prezidențiale are calitatea de martor, nu de inculpat.

Cei cinci au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, sub forma instigării, la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București pentru judecare.