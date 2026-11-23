Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat luni o serie de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, ca reacție la îngrijorările exprimate de șeful statului cu privire la rezultatul alegerilor parlamentare din anul 2028. Reprezentantul opoziției a comparat atitudinea președintelui cu cea a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, și a subliniat că cetățenii au dreptul suveran de a sancționa guvernarea prin vot.

În cadrul unei conferințe de presă, Petrișor Peiu a explicat mecanismul alternanței la putere într-un stat democratic, susținând că șeful statului trebuie să accepte opțiunile electoratului, indiferent dacă acestea coincid sau nu cu viziunea sa politică.

"Domnul preşedinte trebuie să înţeleagă în primul rând cum funcţionează democraţia. Democraţia funcţionează la modul următor: poporul, alegătorii, nemulţumiţi fiind de prestaţia guvernului, de proasta guvernare, îşi îndreaptă simpatiile electorale către opoziţie. La un moment dat se fac alegeri, sperăm că se va respecta această regulă şi opoziţia vine la putere, tocmai pentru a corecta proasta guvernare a celor care au fost la putere până atunci. Deci, domnul Nicuşor Dan trebuie să înveţe să accepte că trăim într-un stat democratic, în care alegătorii au dreptul să nu fie de acord cu domnia sa", a declarat liderul senatorilor AUR.

Senatorul a adăugat că "într-o societate democratică, nu există o persoană sau o autoritate care să spună ce este corect sau nu să voteze alegătorii".

Petrișor Peiu a mers mai departe cu criticile, comparând temerile exprimate de președintele României față de scrutinul din 2028 cu atitudinea președintelui rus Vladimir Putin față de opoziția din Rusia.

"Alegătorii au dreptul suveran să voteze cu orice partid înscris pe listele electorale. Trebuie să vedem că exact comportamentul acesta al domnului preşedinte Dan este şi comportamentul lui Vladimir Putin, care spune că îi este frică să-l lase, nu ştiu, pe Navalnâi, pe Kasparov, pe cine o mai candida, la putere, în locul lui. Nu se poate aşa ceva. D-aia este democraţie, d-aia avem alegeri. Orice politician din România trebuie să înceapă orice discurs electoral cu ideea că are încredere în înţelepciunea poporului şi în capacitatea de discernământ a alegătorilor, care fenomene stau la baza procesului democratic", a mai precizat Peiu.

Pe lângă aspectele ce țin de procesul electoral, reprezentantul AUR a taxat modul în care președintele își formulează mesajele publice, afirmând că Nicușor Dan "are stângăcii de limbaj specifice cuiva cu mai puţină şcoală decât domnia sa".

De asemenea, Peiu a respins împărțirea cetățenilor români în categorii precum pro-europeni și anti-europeni, făcând o trimitere ironică la fostul premier Marcel Ciolacu.

"M-aş fi aşteptat la domnul Ciolacu de la exprimările astea, dar să spună domnia sa aşa ceva, eu sper că domnia sa a promovat totuşi la geografie cât era elev şi ştie că România este în Europa. În România nu există pro-europeni şi anti-europeni, ci doar europeni, toţi cetăţenii României sunt europeni. Este o aberaţie să ne apucăm să facem acum discriminări, după cum crede dânsul, sau după ce îşi aduce dânsul aminte de la geografie", a afirmat Petrișor Peiu.

Reacția liderului senatorilor AUR vine după ce președintele Nicușor Dan a clarificat, joi seară, într-o conferință de presă susținută la Berlin, o afirmație anterioară rostită la Summitul pentru Guvernanță Digitală, eveniment organizat de Edge Institute. Atunci, șeful statului menționase că îi este teamă de anul 2028.

"Când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult", a explicat Nicușor Dan.

În intervenția sa din capitala Germaniei, președintele a legat această îngrijorare de nevoia de stabilitate și de responsabilitățile României în planul securității internaționale.

"Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult", a conchis șeful statului.