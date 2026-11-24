Carol al II-lea spunea, la inaugurarea Arcului de Triumf din București, pe 1 decembrie 1936: ”La glasul venit de dincolo de ţintirim al martirilor întregirii, se uneşte - prin mine, Regele României pe veci unite - glasul întregului popor românesc!” Carol fura, prin astfel de cuvinte, gloria Unirii de la părinții săi.

Apropierea Zilei Naționale, aniversarea Marii Uniri, cu tot ce înseamnă ea în ultimii ani (de la mutarea atenției de la discursurile politice de la Alba Carolina la parada de la Arcul de Triumf) ne oferă șansa de a vedea cum se desfășurau aceste festivități și în alte perioade, sub alte regimuri.

Astăzi e rândul lui Carol al II-lea, fiul Întregitorilor, Maria și Ferdinand, un personaj care nu a reușit niciodată să se ridice la statura lor, dar care, așa cum veți desprinde și singuri din scurtele texte care urmează, aspira la ”un rol istoric” în panoplia conducătorilor României. L-a jucat, dar nu așa cum sperase când a urcat pe tron.

Ca toți cei care aveau să îi urmeze la conducerea României, Carol a simțit potențialul de popularitate înmagazinat în cuvintele magice: România Mare.

Revenit în țară în 1930, după ce renunțase de două ori la dreptul de a urca pe tron, Carol al II-lea a serbat în 1936 pentru prima oară Marea Unire cu mare fast la București. Muta astfel centrul de greutate al aniversării celei mai importante realizări statale românești de la Alba Iulia în Capitala la a cărei reconfigurare deja lucra intens.

În 1936 a inaugurat Arcul de Triumf, care din 1922 era doar o ”machetă” pe sub care trecuse Ferdinand, și a organizat sesiuni parlamentare, dineuri și slujbe religioase, la Biserica Domnița Bălașa și Cimitirul Eroilor Necunoscuți. Totul în decursul unei singure zile, 1 decembrie.

El a rostit atunci un discurs în care spune că familia sa (casta, o numește el) ar trebui aniversată odată cu Unirea și că va fi pavăza unității și un zid de hotar în fața... în fine, cuvintele și promisiunile nu mai au nicio importanță cunoscând evoluția personajului.

Cuvinte mari, rostite de un om mic.

Șocant pentru cititorii mai tineri, care au abandonat Tik Tok-ul pentru o scurtă lectură, este limbajul în care ziariștii vremii vorbeau despre Carol.

În 1936, dar și în fragmentele ce urmează, din 1938, colegii mei de generație vor recunoaște frazele care alimentau visul lui Nicolae Ceaușescu de a fi ”cel mai iubit fiu al poporului”. Cultul personalității a fost dus spre perfecțiune de comuniști, dar se descurcau și gazetarii liberali!

Aniversarea a două decenii de la Marea Unire s-a consumat în timpul unora dintre cele mai tragice evenimente din perioada interbelică. Erau zilele în care România Mare își semna dispariția.

România era amenințată cu dezmembrarea și Carol al II-lea a crezut că poate curma regimul corupt pe care îl patronase printr-o conducere cu mână de fier. Din februarie instituise regimul cunoscut drept dictatura carlistă, dar roadele întârziau să apară.

A plecat la Londra și Paris pentru a căpăta garanții că Ungaria, Bulgaria și URSS nu vor ocupa teritorii din România Mare, dar nu le-a obținut.

Pe 28 noiembrie revine în țară și dispune asasinarea liderilor legionari. Pe 30 noiembrie ei sunt executați. Spera să provoace o reacție a Germaniei și o contra-reacție a europenilor. Nu a obținut decât o adâncire a crizelor economice și politice la capătul cărora au stat pierderile de teritorii, unele iremediabile, și exilul său.

Cunoscând acum realitățile acelei perioade, citim relatările despre aniversarea din 1 decembrie 1938 și textele par de o ipocrizie și mai crudă decât simpla conformare a unor scribi la limbajul cerut de oficiali. O țară întreagă pare că trăiește în minciuna ”împlinirii idealurilor de la Alba Iulia”.

Doi ani mai târziu, România Mare avea să devină o simplă pagină dintr-un manual de istorie.

(Relatare din ziarul Viitorul din 3 decembrie 1936 de la manifestările prilejuite de împlinirea a 18 ani de la Marea Adunare de la Alba Iulia și a 20 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial)

La inaugurarea Arcului de Triumf, M. Sa Regele Carol al ll-lea a rostit următorul discurs:

Inaugurăm astăzi Arcul de Triumf, menit să reamintească generaţiilor viitoare gloria celor ce au învins şi jertfa celor ce au căzut vitejeşte pentru înfăptuirea unui ideal, care a fost ţelul şi îmbărbătarea multor generaţii.

Au trecut douăzeci de ani de când oştirile româneşti, sub conducerea Regelui întregitor de Neam, au pornit la luptă pentru acest ideal, înfruntând vremuri de grea cumpănă şi fălindu-se cu clipe de înălţătoare vitejie. Acest monument, ce se înalţă aci şi care se sfinţeşte astăzi după riturile strămoşeşti, nu este sfinţit numai cu aghiazmă, dar şi cu sângele acelora care s'au jertfit pentru reîntregirea Neamului românesc.

În acest moment solemn, gândul nostru evlavios trebue să se închine cu smerenie în faţa tuturor acelora, străluciţi sau umili, cari în sufletul lor au avut credinţă, o credinţă ce ne-a dat răbdarea şi puterea de a înfăptui aceia ce a fost o dreptate firească a gintei noastre. Să ne închinăm deci în faţa acelora, cari nu şi-au precupeţit viaţa, pentru ca astăzi toţi Românii să trăiască într'o ţară pe veci unită şi să ne închinăm în faţa amintirii acelora, cari, cu voinţă de oţel, au adus la îndeplinire visul multor generaţii, îndeosebi în faţa Voevodului Viteaz al zilelor noastre, Regele Ferdinand.

În vechime aceste arcuri de triumf se ridicau spre a proslăvi un om şi o cucerire de popoare. Noi, cei de astăzi, am ridicat acest arc pentru proslăvirea unui Neam şi a unei Credinţe, dar mai ales, ca să arătăm lumii întregi că înfăptuirea unităţii naţionale române nu este o cucerire deşartă şi lacomă, CI ŞTERGEREA DIN CARTEA VREMURILOR A NEDREPTĂŢII SECULARE CA FIII ACELUIAŞ POPOR SA TRĂIASCĂ SUB STĂPÂNIRI DEOSEBITE.

Noi, cei de faţă, am fost hărăziţi de cartea cea mare a destinului să îndeplinim ceea ce înaintaşii noştri au visat şi au dorit. Dar tot nouă ne este hărăzit să păstrăm şi să întărim ceea ce s’a împlinit cu atâtea jertfe şi cu atâta dragoste de neam, înălţătoare, sfântă, dar şi grea moştenire.

Unitatea naţională a fost pentru cei de un crez şi un îndemn, care ne permite să ne închinăm astăzi acestui monument.

Pentru mâine, unirea naţiunii trebue să fie gândul de căpetenie al tuturor, spre a desăvârşi moştenirea celor opt sute de mii de morţi ai răsboiului de întregire.

Unirea nu trebue să fie o vorbă deșartă, unirea trebue să fie o realitate puternică, pe care să se poată rezema România în drumul ei către progres. Sărbătoarea de azi care este aceea a Unităţii Naţionale, este îndeosebi şi aceea a castei Mele, căreia trebue să-i fim recunoscători pentru înfăptuirea idealului naţional, PAVĂZĂ CUM NU E ALTA A UNITĂȘII ŞI INTEGRITĂŢII NAŢIONALE.

Către ea nu trebue să meargă numai vorbele noastre de dragoste, dar şi toată munca noastră, SPRE A O FACE UN INSTRUMENT PUTERNIC ŞI CREDINCIOS, ADEVĂRAT ZID DE HOTAR, DE CARE SĂ SE SFARME TOATE VALURILE DUŞMANE.

România, care şi-a văzut îndeplinit, cu atâtea jertfe, visul secular, ştie ceea ce vrea să zică un război.

De aceea , VREA O OŞTIRE PUTERNICĂ, CARE SA FIE PĂZITOAREA PĂCII, DAR ŞI PĂZITOARE NEADORMITĂ A NEŞTIRBIREI HOTARELOR.

Alături de noi, se găsesc şi reprezentanţii aliaţilor noştri. Au venit, în această zi a Unirei, să proslăvească gloria zilelor eroice şi perenitatea celor înfăptuite şi brăzdate pe harta lumii. Am luptat cu credinţă si am biruit cu jertfa intereselor noastre individuale.

Această jertfă nu s’a sfârşit cu împlinirea primului ţel al luptei, CI EA TREBUE SA CONTINUE, CA SĂ SE ÎNDEPLINEASCĂ UNITATEA SUFLETEASCA A TUTUROR FORŢELOR PENTRU CUCERIREA ŢELURILOR DE MĂRIRE, PROSPERITATEA ŞI ÎNTĂRIREA ROMÂNIEI.

Acela ce va trece pe lângă acest Arc de Triumf, să se gândească, că dacă reprezintă comemorarea gloriei româneşti, el are la temelie oasele acelora cari au crezut şi s’au jertfit şi că, dacă aceste pietre ar avea glas, ar striga:

O! Pietre scumpe, amintitoare de ceasuri de vitejie, amintire a crezului şi a speranţei neamului, staţi vecinic de veghe şi spuneţi tuturora, că numai CU CREDNŢĂ, ŞI JERTFE PENTRU INTERESUL OBȘTESC, SE POATE ÎNFĂPTUI CEVA PE ACEST PĂMÂNT.

Deci, cu credinţă, înainte şi sus inimele! Trăiască România, pe veci întregită în hotarele fireşti ale neamului.

(Aplauze puternice, urale şi ovaţiuni prelungite). Microfoanele aşezate pe tot parcursul defilării, au făcut ca vibranta cuvântare a M. S. Regelui să fie auzită de zecile de mii de oameni ce aşteptau cu nerăbdare să audă cuvintele suveranului său iubit.

O tăcere deosebită a domnit în tot timpul cât M. S. Regele şi-a rostit cuvântarea. Cuvintele adânc chibzuite şi sacadat pronunţate de Suveran au pus în sufletul poporului, ce-L asculta cu religiositate liniştea şi convingerea adâncă şi nestrămutată că Marele nostru Suveran veghează zi şi noapte ca ţara şi poporul său să-şi urmeze calea destinului printre celelalte popoare civilizate.

(editorial din Opinia, din ziua de joi, 1 decembrie 1938 – director C. R. Ghiulea)

Istoria viforoasă a românismului a înscris în paginile gălbuite de vreme ale cronicei naţionale, multe zile cu adâncă semnificaţie pentru întreaga suflare. A trăit neamul nostru zile de sublimă înălțare şi a îndurat, cu vitejie și stoicism, şi vremuri de cumplită restrişte.

Dar ca orice popor cu alese daruri dumnezeieşti, a biruit vrămăşia soartei şi a duşmanilor. S'a înălţat peste nemernicia asupritorilor, a năvălitorilor şi a barbarilor păgâni.

Cu tăria unei credinţe călite în faptele de afirmare în misiunea neamului, cu încrederea şi ajutorul unei Dumnezeiri păzitoare a dreptăţii noastre sfinte, neamul nostru fărâmiţat, asuprit de călcâiul altor domnii, a putut, printr'un războiu de jertfă prin sânge vărsat cu dărnicie, să-şi îndeplinească visul de veacuri dorit, unirea tuturor românilor, înăuntrul aceloraşi graniţe.

Pentru românismul de pretutindeni, pentru istoria noastră zbucimată, ziua de 1 Decembrie 1918, când în cetatea de la Alba Iulia, ale cărei ziduri învechite de vreme au văzut chipul de arhanghel al marelui nostru domnitor şi prim întregitor de neam Mihai Viteazul, într’o impresionantă adunare s'a proclamat unirea Ardealului, a Banatului şi a Maramureşului, constitue cea mai măreaţă şi mai plină de îmbucurătoare urmări, zi din întreg hronicul de vitejeşti fapte ale poporului românesc.

Acum, sub strălucita domnie a Maiestăţii Sale Regelui Carol al ll-lea, sub înţeleapta Sa conducere, ţara întreagă sărbătoreşte ziua de 1 Decembrie a anului una mie nouă sute treizeci şi opt, zi în care se împlinesc douăzeci de ani de la unire, cu conştiinţa unui prestigiu unanim recunoscut, a unei puteri din ce în ce mai mari şi a dezrobirii făcute pentru totdeauna.

Suveranul ţării, în călătoria pe care a făcut-o în marile ţări ale Apusului, a făcut să se ştie că acum la Dunăre se plămădeşte un popor mare, puternic şi plin de conştiinţa misiunii sale viitoare.

1 Decembrie 1938 nu înseamnă numai sărbătorirea celor douăzeci de ani de la unire, ci şi sărbătoarea afirmării noastre ca stat unitar şi putemic, în complexul politicii internaţionale.

Toată ţara românească îşi întoarce privirile spre Alba-lulia anului 1918, unde a fost proclamată unirea de veci cu vechiul regat. Guvernul ungar n’a vrut să cedeze puterea de stat peste cele 26 de judeţe româneşti în mâinile Consiliului şi Marelui Sfat naţional dela Arad.

Atunci ce era de făcut?

Să se întrebe însuşi poporul. Care era tehnica exprimării votului popular? În toate centrele, târgurile, satele chiar, s’au ţinut adunări publice cari au ales delegaţiunile însărcinate să le reprezinte voinţa într’o mare adunare naţională convocată în Alba-Iulia.

Delegaţiunile şi popor de peste 130.000 oameni au luat trenurile şi căruţile spre cetatea istorică a lui Mihai Vodă-Viteazul.

Alba-Iulia a îmbrăcat forme plebiscitare. Un popor întreg în colectivitatea sa vastă, s'a pronunţat în unanimitate pentru unire, şi a rostit verdictul de desmembrare necesară a putredei monarhii bicefale.

Dela marele act al unirii s'au scurs 20 de ani, iar azi poporul comemorează ziua neuitată. Împotriva verdictului popular nici o putere nu rezistă. Unirea este definitivă.

Este glasul dreptăţii însăşi. În două decenii s'au depus sforţări numeroase, pentru ca partidele politice să statornicească un program de activitate în conformitate cu principiile enunţate la Alba-Iulia.

O serie de probleme au fost rezolvate spre satisfacere generală, însă ritmul era prea încetinit. În toate statele s'a observat fenomenul regrupării şi restabilirii puterii de stat, pentru ca aparatului politic, administrativ şi economic să i se dea supleţea cuvenită.

România nu putea forma o excepţiune. Chiar în anul al 20-lea dela proclamarea uniunii s‘au constatat lipsurile şi anume triste spectacole de lupte fratricide cari compromiteau şi întrerupeau o operă creatoare cerută de interesele puternice ale naţiei. Şi astfel deabia în anul acesta s‘a putut realiza de pildă descentralizarea administrativă cerută imperios în rezoluţiile Albei-Iulia. Deasemenea, debia acum ministerul muncii trece la reformele muncitoreşti sub directa oblăduire a statului.

În celălalt domeniu, atât de delicat şi susceptibil la iritaţiuni, al minorităţilor naţionale, numai acum se creează instrumentul examinărilor şi aplicaţiunilor practice: Comisariatul general al minorităţilor în frunte cu profesorul universitar Silviu Dragomir, o recunoscută competență istorică.

Prin mijloacele financiare puse la dispoziţia rezidenţilor regali, se satisface un mare postulat regional a cărui expresie este cuprinsă categoric în hotărârile albaiuliene.

Nu mai vorbim de permanentele intervenţiuni ale miniştrilor de interne, educaţie şi justiţie pentru ca să se dea direcţiuni precise tuturor activităţilor de stat în sens practic şi loial, pentru ca însuşirile şi virtuţile poporului să se poată manifesta.

În ceasul comemorărilor se cade să subliniem spiritul reformator al regimului actual în deplină consonanță cu Alba-Iulia dinainte cu două decenii.