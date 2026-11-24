Doi angajați ai unui liceu din Kragujevac, oraș din centrul Serbiei, au fost răniți marți, după ce un elev în vârstă de 17 ani a deschis focul în incinta instituției. Poliția l-a imobilizat și l-a arestat pe adolescent, iar niciun elev nu a fost rănit, relatează AFP.

Potrivit poliției, tânărul este suspectat că a folosit o pușcă în holul școlii.

Una dintre victime ar fi fost rănită de gloanțe, iar cealaltă de cioburi de sticlă, a transmis poliția.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată motivul atacului. Forțele de ordine încearcă să clarifice circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Atacurile armate în școlile din Serbia sunt rare. Țara a fost însă profund afectată de un atac produs la 3 mai 2023, într-o școală primară din Belgrad.

Atunci, un elev în vârstă de 13 ani a ucis nouă copii și un agent de securitate. Băiatul a fost internat într-un centru psihiatric, deoarece era prea tânăr pentru a putea fi urmărit penal.

Tatăl său a fost condamnat în decembrie 2024 la 14 ani și șase luni de închisoare, iar mama sa a primit o pedeapsă de trei ani. În noiembrie 2025, Curtea de Apel din Belgrad a anulat condamnările și a dispus rejudecarea dosarului.