Dosarul penal privind decesul fostului ministrul al Justiției și profesor universitar de Criminologie, Rodica Stănoiu (decedată la data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani), a fost deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru moarte suspectă, mai precis ucidere din culpă. Acum, acest dosar ia o altă turnură, după ce necropsia efectuată după exhumare a indicat că decesul Rodicăi Stănoiu nu a fost cauzat de leziuni traumatice violente, iar moartea a fost una naturală.

Recent, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov l-a pus sub acuzare pe cel despre care s-a spus că ar fi fost iubitul din ultima perioadă a vieții acesteia. Lui Marius Calotă, jurist de profesie, procurorul de caz i-a adus la cunoștință calitatea de suspect în cauză. Acuzația sub care a fost pus sub învinuire este de acces ilegal la un sistem informatic (art.360 Cod Penal). Până acum, Calotă nu a dat declarație, spunând că are nevoie de timp ca să studieze dosarul. Surse judiciare au confirmat pentru EVZ că accesul ilegal ar fi fost făcut de mai multe ori de acesta în cele două telefoane ale defunctei. În dosar există rezultatul percheziției informatice făcută la cele două telefoane ale Rodicăi Stănoiu. La percheziția efectuată în casa decedatei au fost ridicate și telefoane, dar și laptopuri și stickuri.

La data decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, mass media a acordat o importanță deosebită acestui caz, mai ales că informațiile priveau un posibil motiv ascuns al morții suspecte legat de averea pe care aceasta o avea.

Procurorii din Ilfov s-au autosesizat imediat după apariția controverselor din spațiul public legate de circumstanțele morții, inclusiv cele legate de o internare și o externare pe semnătură, precum și urme vizibile sesizate înainte de deces din unele fotografii.

În data de 15 decembrie 2025, trupul decedatei a fost deshumat de la cimitirul Izvorul Nou din București și dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Primele concluzii ale legiștilor au arătat că nu existau leziuni letale sau alte urme care să fi dus la suspiciuni legate de o posibilă crimă.

Drept urmare, procurorul a considerat că ancheta trebuie, totuși, să urmeze pașii necesari descoperirii unor alte posibile infracțiuni. Marius Calotă, azi suspect, va da declarații în perioada care urmează după ce va studia dosarul și își va pregăti apărarea în legătură cu acuzațiile aduse.

Prin testamentul legalizat la notar, Rodica Stănoiu i-a desemnat legatari cu titlu particular pe următorii:

Calotă Marius Florin, Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana. Lui Calotă, care e cap de listă, i-a lăsat următoarele bunuri:

· casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;

· casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;

· locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;

· autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;

· autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;

· cota de 5 % din depozitele bancare aflate la …., fonduri de investiții, titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Ceilalți moștenitori legatari s-au ales doar cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat pe care Rodica Stănoiu le avea la cele două bănci, cea mai mare cotă revenindu-i unei doamne menționată în document, Adriana Ionescu din Filiași, bună prietenă a Rodicăi Stănoiu.